Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész újszerű megoldást talált ki a szenátor a fal megépítésére.","shortLead":"Egész újszerű megoldást talált ki a szenátor a fal megépítésére.","id":"20190213_Mexikoi_drogbaro_penzebol_epitene_hatarfalat_Ted_Cruz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90ed21b-e401-4597-85a6-9349f7ec36ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Mexikoi_drogbaro_penzebol_epitene_hatarfalat_Ted_Cruz","timestamp":"2019. február. 13. 18:30","title":"Mexikói drogbáró pénzéből építene határfalat Ted Cruz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","shortLead":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","id":"20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e9df2-3967-4a2d-af2a-a755edf66de5","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","timestamp":"2019. február. 12. 19:44","title":"Az Aeroflot 76 járatát törölte, köztük a budapestit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni a zajszennyezés csökkentéséért.","shortLead":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni...","id":"20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e162cf-a17b-4338-8237-474adca7cc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","timestamp":"2019. február. 12. 08:52","title":"Már tárgyalnak, hogyan lehetne csökkenteni a repülőtér környékén a zajterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is...","id":"20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b18d7-e2ed-4d3e-99e8-7434d5193c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","timestamp":"2019. február. 12. 05:15","title":"Újabb szomorú statisztika: nálunk van a legkevesebb női kutató és mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e35d1aa-c613-499d-b346-e97fc018fb01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, izgalmas feltárásról adtak hírt Egyiptomban dolgozó régészek, akik most egy ókori \"hajógyár\" maradványaira bukkantak a Sínai-félszigeten.","shortLead":"Újabb, izgalmas feltárásról adtak hírt Egyiptomban dolgozó régészek, akik most egy ókori \"hajógyár\" maradványaira...","id":"20190213_egyiptom_hajoepito_muhely_regeszeti_lelet_sinai_felsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e35d1aa-c613-499d-b346-e97fc018fb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee2ef4b-5606-4f37-9bc5-f15feb7d86f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyiptom_hajoepito_muhely_regeszeti_lelet_sinai_felsziget","timestamp":"2019. február. 13. 08:33","title":"Ókori hajóépítő műhely maradványait fedezték fel régészek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd41a6-0612-49b9-b43c-ca665e2ec842","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkája újdonságát élőben először a márciusi Genfi Autószalonon lehet majd megtekinteni.","shortLead":"A VW konszern cseh márkája újdonságát élőben először a márciusi Genfi Autószalonon lehet majd megtekinteni.","id":"20190213_ilyen_meno_a_skoda_uj_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd41a6-0612-49b9-b43c-ca665e2ec842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20b452b-cda3-456e-9de9-ffede13185ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_ilyen_meno_a_skoda_uj_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2019. február. 13. 11:21","title":"Ilyen menő a Skoda új elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan részletes tájékoztatást is közzétesz a kormány, ám a vállalkozásokat arra figyelmeztetik: mindenképpen készüljenek fel arra, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az EU-ból.","shortLead":"Hamarosan részletes tájékoztatást is közzétesz a kormány, ám a vállalkozásokat arra figyelmeztetik: mindenképpen...","id":"20190213_Felebredt_a_kormany_keszulnek_a_no_deal_Brexit_negativ_hatasait_kezelo_jogszabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77678b06-bffa-45fd-addf-2a29bbe13b65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Felebredt_a_kormany_keszulnek_a_no_deal_Brexit_negativ_hatasait_kezelo_jogszabalyok","timestamp":"2019. február. 13. 10:09","title":"Felébredt a kormány: készülnek a no deal Brexit negatív hatásait kezelő jogszabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2012. január 1-je óta korhatár előtti öregségi nyugdíj nincs, de korhatár előtti ellátás megállapítható a külön jogszabályban meghatározott kivételes esetekben. Ennek az idei tudnivalót gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"2012. január 1-je óta korhatár előtti öregségi nyugdíj nincs, de korhatár előtti ellátás megállapítható a külön...","id":"20190212_Ki_kaphat_iden_nyugdij_helyett_korhatar_elotti_ellatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574b8717-9d11-4046-9cd9-12851d9f288b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Ki_kaphat_iden_nyugdij_helyett_korhatar_elotti_ellatast","timestamp":"2019. február. 12. 05:50","title":"Ki kaphat idén nyugdíj helyett korhatár előtti ellátást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]