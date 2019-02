Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Kalasnyikov cég a kisebb hadseregeknek szánja a fegyvert, ami akár 130 km/h-val is képes lesz repülni.","shortLead":"Az orosz Kalasnyikov cég a kisebb hadseregeknek szánja a fegyvert, ami akár 130 km/h-val is képes lesz repülni.","id":"20190227_olcso_gyilkos_dron_kalasnyikov_harci_dron_hadsereg_bomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a5cbe-bb79-48db-a8f1-342e735bf8ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_olcso_gyilkos_dron_kalasnyikov_harci_dron_hadsereg_bomba","timestamp":"2019. február. 27. 11:33","title":"Olcsó gyilkos drónokat készítenek az oroszok, 3 kg robbanóanyaggal repül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos nézeteltérés miatt maradt el a megállapodás Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezeti vietnami találkozóján. Ezt Trump jelentette be hanoi sajtóértekezletén. Ahogy azt is, hogy nem tervez újabb szankciókat Észak-Korea ellen.","shortLead":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos...","id":"20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9817c8-a93d-4475-b82e-0f2c02ab1799","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Trump elmondta, miért maradt el a megállapodás Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","shortLead":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","id":"20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7149e9-6bc9-495a-9176-68476fe8a0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","timestamp":"2019. február. 27. 11:19","title":"Woody Allen annyira imádja Spanyolországot, hogy zenél, és ismét forgat is ott a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok is jelentkezhetnek, de ha mindkettő pályázik egy faluból, akkor ott az egyházak élveznek előnyt.","shortLead":"Templomra nem, de imaház, plébánia felújítására pályázhatnak a faluprogramban. A forrásokra egyházak és önkormányzatok...","id":"20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86531c4b-acbd-46a6-813e-b1f8155ca91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Startol_a_Faluprogram_Az_elso_korben_az_egyhaznak_jut_a_legtobb_penz","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Startol a Faluprogram: Az első körben az egyháznak jut a legtöbb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két mozdonyvezető verekedni kezdett, egyikük a vita hevében a vonatot kiengedett fékkel otthagyta. Az elszabadult vonat nagy sebességgel nekirohant az ütközőbaknak, majd hogy felrobbant az üzemanyagtartálya, ez eddig 25 ember halálát okozta.","shortLead":"Két mozdonyvezető verekedni kezdett, egyikük a vita hevében a vonatot kiengedett fékkel otthagyta. Az elszabadult vonat...","id":"20190227_Tuz_van_a_kairoi_fopalyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f0829-f280-449d-af8e-436e12fbf18e","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Tuz_van_a_kairoi_fopalyaudvaron","timestamp":"2019. február. 27. 22:03","title":"Két mozdonyvezető verekedése okozta a halálos kairói vonatkatasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". Egy amerikai kutatásból kiderül, hogy a páciensek többsége hosszú időn át saját maga próbálja meg felállítani a kórképet, majd amikor végre eljut az orvoshoz, erről büszkén be is számol neki.","shortLead":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". Egy amerikai kutatásból...","id":"20190228_google_kereses_korhaz_orvos_diagnozis_betegseg_tunetek_surgossegi_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72a8bd0-c5d3-4824-96c6-b268ac2a1004","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_google_kereses_korhaz_orvos_diagnozis_betegseg_tunetek_surgossegi_ellatas","timestamp":"2019. február. 28. 12:03","title":"Doktor Google: sokan napokig bújják a keresőt, mielőtt orvoshoz mennének a bajjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tizenhat, a beregsurányi magyar–ukrán határállomáson szolgáló pénzügyőrt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó...","id":"20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b65c0cf-c756-40d4-b0a6-7676a63c37c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"A TEK-et is kihívták a korrupt pénzügyőrökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyeznek a hivatalos statisztikák az Emmi-miniszter által megnevezett számokkal, mutat rá egy orvos a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Nem egyeznek a hivatalos statisztikák az Emmi-miniszter által megnevezett számokkal, mutat rá egy orvos...","id":"20190226_751_nap_varakozas__egy_orvos_szerint_Kasler_tevedett_a_varolistak_csokkeneset_illetoen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f536e677-623b-4994-8b8e-6db6c298d074","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_751_nap_varakozas__egy_orvos_szerint_Kasler_tevedett_a_varolistak_csokkeneset_illetoen","timestamp":"2019. február. 26. 18:35","title":"751 nap várakozás – egy orvos szerint Kásler tévedett a várólisták csökkenését illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]