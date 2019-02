Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d7b5190-c7cb-447f-b70d-b6b67992b207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. Csalás miatt indult ellene eljárás.\r

\r

","shortLead":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. Csalás...","id":"20190226_Edes_elet_Balatonfureden_fizetes_nelkul_jart_hotelbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7b5190-c7cb-447f-b70d-b6b67992b207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b564c7-6a54-47ef-8273-6a6985b76acf","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Edes_elet_Balatonfureden_fizetes_nelkul_jart_hotelbe","timestamp":"2019. február. 26. 14:27","title":"Édes élet Balatonfüreden: fizetés nélkül járt hotelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb1fddd-5658-46a2-9f3d-6f77ed81de3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsen benne semmi meglepő: Brüsszel, Soros, migránsok, terrorizmus.","shortLead":"Nincsen benne semmi meglepő: Brüsszel, Soros, migránsok, terrorizmus.","id":"20190226_orban_viktor_level_tajekoztato_kampany_brusszel_soros_gyorgy_terrorizmus_bevandorlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb1fddd-5658-46a2-9f3d-6f77ed81de3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16aefde9-c470-4c07-8212-57800399869c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_orban_viktor_level_tajekoztato_kampany_brusszel_soros_gyorgy_terrorizmus_bevandorlas","timestamp":"2019. február. 26. 20:28","title":"Vannak, akikhez már eljutott Orbán legújabb, brüsszelezős levele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Orbannal_kellett_kijarni_a_21_milliardos_festmeny_megvetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a4359b-68c1-4130-8634-2d0dea0755ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orbannal_kellett_kijarni_a_21_milliardos_festmeny_megvetelet","timestamp":"2019. február. 27. 14:31","title":"Orbánnál kellett kijárni a 2,1 milliárdos festmény megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-15 fok várható napközben. ","shortLead":"8-15 fok várható napközben. ","id":"20190227_Ma_is_marad_a_kora_tavaszi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086a6d95-f667-4d8d-811f-1169093ff2f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Ma_is_marad_a_kora_tavaszi_ido","timestamp":"2019. február. 27. 05:12","title":"Ma is marad a kora tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány területen mérsékelt előrelépést lát az Európai Bizottság, de a legtöbb területen minimális az előrelépés, vagy egyáltalán nincs – olvasható az Európai Bizottság ma kiadott országjelentésében.","shortLead":"Néhány területen mérsékelt előrelépést lát az Európai Bizottság, de a legtöbb területen minimális az előrelépés, vagy...","id":"20190227_Megkapta_a_magyar_kormany_a_brusszeli_bizonyitvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3035b3e-445f-42cd-8191-1ddb9616d44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Megkapta_a_magyar_kormany_a_brusszeli_bizonyitvanyt","timestamp":"2019. február. 27. 16:11","title":"Megkapta a magyar kormány a brüsszeli bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak és az észak-koreaiak is lefoglalták az egyik legjobb hanoi szállodát, a Melia hotelt, s a dupla foglalás miatt kirobbant miniháborút az észak-koreaiak nyerték meg. Az ázsiaiak Kim Dzsong Un koreai vezető számára foglaltak, míg az amerikaiak az újságírók főhadiszállását rendezték volna be a hotelben.","shortLead":"Az amerikaiak és az észak-koreaiak is lefoglalták az egyik legjobb hanoi szállodát, a Melia hotelt, s a dupla foglalás...","id":"20190226_Botrany_Hanoiban__kirugtak_az_amerikai_ujsagirokat_a_szallodajukbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9ba686-014f-4e2a-9aa3-09aaf125d366","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Botrany_Hanoiban__kirugtak_az_amerikai_ujsagirokat_a_szallodajukbol","timestamp":"2019. február. 26. 17:04","title":"Botrány Hanoiban – kirúgták az amerikai újságírókat a szállodájukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a78f3-478d-474b-82b0-74ae3d53c3df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szenzációs gól után a meccs végén egy csúnya szabálytalanság is történt. ","shortLead":"A szenzációs gól után a meccs végén egy csúnya szabálytalanság is történt. ","id":"20190227_Majdnem_a_felpalyarol_lott_golt_a_Fradi_a_Kisvardanak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=479a78f3-478d-474b-82b0-74ae3d53c3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0879db8f-1b41-4c4d-aead-43a6896fa688","keywords":null,"link":"/sport/20190227_Majdnem_a_felpalyarol_lott_golt_a_Fradi_a_Kisvardanak__video","timestamp":"2019. február. 27. 10:19","title":"Majdnem a félpályáról lőtt gólt a Fradi a Kisvárdának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő gyilkosa a házban hagyta vasárnap a 10 hónapos kisfiút, akit csak hétfő reggel találtak meg. ","shortLead":"A nő gyilkosa a házban hagyta vasárnap a 10 hónapos kisfiút, akit csak hétfő reggel találtak meg. ","id":"20190227_Egesz_ejszakara_magara_maradt_halott_anyjaval_a_Kajarpecen_meggyilkolt_no_kisfia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893dd6b-581a-4166-9b39-da726f16b262","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egesz_ejszakara_magara_maradt_halott_anyjaval_a_Kajarpecen_meggyilkolt_no_kisfia","timestamp":"2019. február. 27. 08:27","title":"Egész éjszakára magára maradt halott anyjával a Kajárpécen meggyilkolt nő kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]