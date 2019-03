Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","shortLead":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","id":"20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973d9e8-5a55-4dab-b081-8a8fefb3b59b","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 05. 11:57","title":"Szél Bernadett megpróbálta kideríteni, mi lesz a fóti gyermekotthonnal, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cad8d1b-5000-4689-a32d-2ff179e21bfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utólag fújta oda az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Nem először gyűlik meg az ellenzék baja a helyesírással.","shortLead":"Utólag fújta oda az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Nem először gyűlik meg az ellenzék baja a helyesírással.","id":"20190305_Kihagytak_a_k_betut_Orban_hulyenek_nez_minet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cad8d1b-5000-4689-a32d-2ff179e21bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5153dc1-e9a8-4246-8741-98ec7927240a","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kihagytak_a_k_betut_Orban_hulyenek_nez_minet","timestamp":"2019. március. 05. 10:16","title":"Kihagyták a k betűt: „Orbán hülyének néz minet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikus napirend előtt szólalt fel a túlóratörvénnyel kapcsolatban, visszaemlékezett a pillanatra, amikor beleült Orbán székébe.","shortLead":"A jobbikos politikus napirend előtt szólalt fel a túlóratörvénnyel kapcsolatban, visszaemlékezett a pillanatra, amikor...","id":"20190304_Jakab_Peter_Az_utca_embere_azt_mondana_Orbanrol_bolond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2dce8b-1341-41cf-85e2-659a3f43d868","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Jakab_Peter_Az_utca_embere_azt_mondana_Orbanrol_bolond","timestamp":"2019. március. 04. 17:33","title":"Jakab Péter: Az utca embere azt mondaná Orbánról, bolond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem járna el, mert csak az országgyűlési választások kampánypénzeit ellenőrizheti. Az NVB pedig azért nem vizsgálja a tájékoztató brüsszelező plakát- és levélkampányt, mert, mint tegnap kiderült, ezt csak a hivatalos kampányidőszak idején teszi. ","shortLead":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem...","id":"20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647a1242-be86-428a-a1d8-46c4a2a02a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","timestamp":"2019. március. 05. 11:47","title":"Bezárult a kör: az ÁSZ nem ellenőrizheti az EP-választások kampánypénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi előadásait tartalmazó kötetében. Arról értekezik, hogy a művészet életünk perifériájára sodródott, ám „ettől még nem veszti el művésziségét, hanem csak a létünkkel való közvetlen kapcsolatát: szépséges haszontalansággá válik. …amikor a művészet egy biztonsági zónába került át, lehet jó, sőt népszerű művészet is, csak éppen a létünkre gyakorolt hatása szűnik meg” – írja.","shortLead":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi...","id":"20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0eeae-d33e-4431-a186-369f23fe3708","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","timestamp":"2019. március. 04. 11:20","title":"Egy új helyszín: Szihalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","shortLead":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","id":"20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c810d7ea-2ed9-45f2-8787-4833f0582c03","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","timestamp":"2019. március. 04. 08:38","title":"Utasra szakadt az álmennyezet a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dc8800-e69d-46b0-988d-7f58d3c01c88","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A német konszern a fő csapásvonal, vagyis a teljes értékű személyautók mellett a mikromobilitási megoldásoknak is egyre nagyobb figyelmet szentel.","shortLead":"A német konszern a fő csapásvonal, vagyis a teljes értékű személyautók mellett a mikromobilitási megoldásoknak is egyre...","id":"20190304_elektromos_rollerek_fele_terelget_minket_a_volkswagen_seat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94dc8800-e69d-46b0-988d-7f58d3c01c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae2f421-ab06-4a36-a836-17b6158f57a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_elektromos_rollerek_fele_terelget_minket_a_volkswagen_seat","timestamp":"2019. március. 04. 08:21","title":"Elektromos rollerek felé terelget minket a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feef7f92-62b1-4f73-b4b0-f1b5d06678ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar fővárosban rendezik szeptember 13. és 15. között az első World Urban Gamest.","shortLead":"A magyar fővárosban rendezik szeptember 13. és 15. között az első World Urban Gamest.","id":"20190304_elso_world_urban_games_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feef7f92-62b1-4f73-b4b0-f1b5d06678ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45af2b-1725-43ac-b366-f6ef360b5fb3","keywords":null,"link":"/sport/20190304_elso_world_urban_games_budapest","timestamp":"2019. március. 04. 12:26","title":"Los Angeles elől hozott el egy sporteseményt Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]