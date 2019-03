A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.

Körülbelül 16 százalékos bérfejlesztési csomagról döntöttek a sopronkövesdi Autoliv Kft. 2400 főt foglalkoztató biztonságiöv-gyárában.

A napi.hu azt írja, a munkáltatóval a múlt héten kötött bérmegállapodás alapján a fizikai dolgozók körülbelül 30 ezer forintnyi bruttó alapfizetés-emelést kaptak – ami a társaságnál már eddig is meglévő 13. havi bérre is vonatkozik. Ezen felül nyaralási-, valamint jelenléti bónusz bevezetéséről is döntöttek. A jobban kereső szellemi dolgozók mintegy 8 százalékos fizetésemelésben részesültek. Hogy mennyi az átlagfizetés, azt az Autoliv üzleti titokként kezeli, erről Molnár sem kívánt beszélni, annyit azonban elárult, hogy az jóval a garantált bérminimum szintje fölött van.

Az osztrák határ közelében fekvő üzemben egyébként jelentős a munkavállalói szervezettség – a dolgozók 50 százaléka szakszervezeti tag.