Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A próbaüzemben 150 ezren kértek letelepedési engedélyt, az engedélyezési rendszer teljeskörűen a Brexit másnapján indul.","shortLead":"A próbaüzemben 150 ezren kértek letelepedési engedélyt, az engedélyezési rendszer teljeskörűen a Brexit másnapján indul.","id":"20190307_Brexit_ingyen_regisztalhatnak_a_kint_elo_magyarok_letelepedesi_engedelyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66c86a2-7a6b-4b23-9452-7309e9c0ba09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Brexit_ingyen_regisztalhatnak_a_kint_elo_magyarok_letelepedesi_engedelyert","timestamp":"2019. március. 07. 17:49","title":"Brexit: ingyen regisztálhatnak a kint élő magyarok letelepedési engedélyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"125-ről 50 milliárdra csökkentette volna a kormány az egy év alatt megítélhető tao-támogatások keretét, de gyorsan visszakoztak.","shortLead":"125-ről 50 milliárdra csökkentette volna a kormány az egy év alatt megítélhető tao-támogatások keretét, de gyorsan...","id":"20190308_Gyorsan_eltoroltek_a_rendeletet_amellyel_kevesebb_taopenzt_kapott_volna_a_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633f603f-94b2-4aba-8661-13bc0fa29a7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Gyorsan_eltoroltek_a_rendeletet_amellyel_kevesebb_taopenzt_kapott_volna_a_sport","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Gyorsan eltörölték a rendeletet, amellyel kevesebb tao-pénzt kapott volna a sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c369225f-8653-4008-9ab3-36a513758ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bírta a szíve a beavatkozást. ","shortLead":"Nem bírta a szíve a beavatkozást. ","id":"20190307_Penisznagyobbito_mutet_Ehud_Arye_Laniado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c369225f-8653-4008-9ab3-36a513758ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8822902d-c023-4cd5-aa73-4ae83d0cf49b","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Penisznagyobbito_mutet_Ehud_Arye_Laniado","timestamp":"2019. március. 07. 11:35","title":"Pénisznagyobbító műtéte közben halt meg egy milliárdos gyémántkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató tankerületek pedig a csütörtök 12 órát látták alkalmasnak. Mind a 104-en.","shortLead":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató...","id":"20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a953b66-f54b-4fdf-a616-14e3ad8eba38","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","timestamp":"2019. március. 07. 16:36","title":"Elképesztő véletlen: 104 tankerület órára ugyanakkor tud csak tárgyalni a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új influencer a láthatáron?","shortLead":"Új influencer a láthatáron?","id":"20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef38c697-9a76-406e-b5da-28668cca5848","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","timestamp":"2019. március. 07. 15:11","title":"Először posztolt Erzsébet királynő az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","shortLead":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","id":"20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50629418-aea1-4603-8aa0-ae9c74769541","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","timestamp":"2019. március. 07. 06:36","title":"Grecsó Krisztián a rákbetegségéről: Sokkal jobb kedélyű ember vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95562e9e-40ee-4d99-9055-b625896c62e0","c_author":"","category":"elet","description":"Múlt szombatra volt kiírva a baba születése.","shortLead":"Múlt szombatra volt kiírva a baba születése.","id":"20190308_Megszuletett_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo_masodik_gyermeke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95562e9e-40ee-4d99-9055-b625896c62e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055aea5d-e105-4464-9016-e4487977f663","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Megszuletett_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo_masodik_gyermeke","timestamp":"2019. március. 08. 11:03","title":"Megszületett Rezes Judit és Szabó Győző második gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek többségének adókedvezményét ez év elejétől jelentősen megnyirbálták. Akadnak azonban olyan megoldások (pl. az ún. csekély értékű ajándék), amelyek 2019-ben is megőrizték adóelőnyüket, de csak kevesen ismerik őket.","shortLead":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek...","id":"20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d776cd1-0d89-41d0-968f-b9820ab1ec0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 07. 10:26","title":"Csekély értékű ajándékokkal elégedhetnek meg idén a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]