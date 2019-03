Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József EP-képviselő a Magyar Hírlapnak adott interjúban elismerte: próbáltak tárgyalni a kereszténydemokrata német CDU vezetőivel a kormány \"Brüsszel-ellenes lépéseiről\".","shortLead":"Szájer József EP-képviselő a Magyar Hírlapnak adott interjúban elismerte: próbáltak tárgyalni a kereszténydemokrata...","id":"20190307_Szajerek_a_nemet_keresztenydemokrataknak_is_meg_probaltak_magyarazni_a_Fidesz_lepeseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea61e2-e329-4574-8548-48c4bd39b71e","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Szajerek_a_nemet_keresztenydemokrataknak_is_meg_probaltak_magyarazni_a_Fidesz_lepeseit","timestamp":"2019. március. 07. 08:45","title":"Szájerék a német kereszténydemokratáknak is próbálták megmagyarázni a Fidesz lépéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb44ba3-b4c3-4301-94e2-c2929a73db00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kövek évek óta ott voltak, de a nemzeti park egyik önkéntese rájött, hogy nem sima domborulatokról van szó. ","shortLead":"A kövek évek óta ott voltak, de a nemzeti park egyik önkéntese rájött, hogy nem sima domborulatokról van szó. ","id":"20190306_Fotok_Dinolabnyomokat_talaltak_egy_nepszeru_turautvonal_kovein_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb44ba3-b4c3-4301-94e2-c2929a73db00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d8575c-a5d1-41cf-8bf0-6de8e4ee3073","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_Fotok_Dinolabnyomokat_talaltak_egy_nepszeru_turautvonal_kovein_Amerikaban","timestamp":"2019. március. 06. 19:01","title":"Fotók: Dinólábnyomokat találtak egy népszerű túraútvonal kövein Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4199459-a633-4636-bb40-bf9d8c469783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontosabbak az értékeink annál, mintsem hagyjuk, hogy a saját sorainkból bomlasszák őket – mondja a vallon Humanista Demokratikus Közép (cdH) Orbán \"hasznos idióta\" kitételére. Egy erősebb Európa több szabadságot jelent, és küzdeni kell azok ellen, akik azt vallják, minden baj és gond oka Európa.","shortLead":"Fontosabbak az értékeink annál, mintsem hagyjuk, hogy a saját sorainkból bomlasszák őket – mondja a vallon Humanista...","id":"20190307_Kuzdenunk_kell__Kiosztotta_Orbant_a_szerinte_hasznos_idiota_vallon_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4199459-a633-4636-bb40-bf9d8c469783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b9dac-286c-484e-8a08-5e146f51df76","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kuzdenunk_kell__Kiosztotta_Orbant_a_szerinte_hasznos_idiota_vallon_part","timestamp":"2019. március. 07. 12:29","title":"Válaszolt Orbán szövegére az egyik párt, amelyet \"hasznos idiótának\" nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ff2aa-92f3-49e6-b63f-e28c10a78fb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vizsgálatok szerint az emberek azért nem tudtak elmenekülni, mert az illegálisan felhúzott épületek elvágták az utat. ","shortLead":"A vizsgálatok szerint az emberek azért nem tudtak elmenekülni, mert az illegálisan felhúzott épületek elvágták az utat. ","id":"20190305_Polgarmester_es_kormanyzo_ellen_is_vadat_emeltek_a_100_aldozatot_kovetelo_gorogorszagi_tuzvesz_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9ff2aa-92f3-49e6-b63f-e28c10a78fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c4914b-86c9-402e-8ee0-6ca80b5cc7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Polgarmester_es_kormanyzo_ellen_is_vadat_emeltek_a_100_aldozatot_kovetelo_gorogorszagi_tuzvesz_miatt","timestamp":"2019. március. 05. 19:04","title":"Polgármester és kormányzó ellen is vádat emeltek a 100 áldozatot követelő görögországi tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","shortLead":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","id":"20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8696-98e4-4a09-b3c2-f80a6eefd933","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","timestamp":"2019. március. 07. 10:14","title":"Új sorozattal jelentkeznek Herendi Gáborék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bicskénél egy kamion keresztbe fordult az úttesten.\r

","shortLead":"Bicskénél egy kamion keresztbe fordult az úttesten.\r

","id":"20190305_budapest_fele_lezartak_az_m1est","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2884386e-79c8-4fec-b323-14ffce129d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_budapest_fele_lezartak_az_m1est","timestamp":"2019. március. 05. 17:31","title":"Budapest felé lezárták az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695702f8-da07-4f9d-9527-467076d6fae9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redmi a Redmo Note 7 után most egy újabb mobillal rukkolna elő, amiről kínai hírközlési hatóság weboldalára szinte minden információ kikerült.","shortLead":"A Redmi a Redmo Note 7 után most egy újabb mobillal rukkolna elő, amiről kínai hírközlési hatóság weboldalára szinte...","id":"20190307_redmi_redmi7_okostelefon_android_specifikacio_tenaa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695702f8-da07-4f9d-9527-467076d6fae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78549922-b137-464a-86b5-f31828c90b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_redmi_redmi7_okostelefon_android_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. március. 07. 12:33","title":"Messze a csúcstól: jön a Redmi új okostelefonja, a Redmi 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ecc2b3-5e55-4767-8d5e-4d057844b24d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a tavasz és a nyár, a legújabb Aygóval pedig akár egy kis nyitott tetős autókázásnak sincs akadálya.","shortLead":"Jön a tavasz és a nyár, a legújabb Aygóval pedig akár egy kis nyitott tetős autókázásnak sincs akadálya.","id":"20190307_szines_vaszontetot_kapott_a_toyota_varosi_kisautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98ecc2b3-5e55-4767-8d5e-4d057844b24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed6f88b-64fe-4d86-948e-d233b0e55da9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_szines_vaszontetot_kapott_a_toyota_varosi_kisautoja","timestamp":"2019. március. 07. 11:21","title":"Színes vászontetőt kapott a Toyota városi kisautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]