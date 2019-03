Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudják elfogadni a vállalat béremelési politikáját, ezért sztrájkbizottság alakult a Metro Kereskedelmi Kft.-nél.\r

\r

","shortLead":"Nem tudják elfogadni a vállalat béremelési politikáját, ezért sztrájkbizottság alakult a Metro Kereskedelmi...","id":"20190312_Jon_a_sztrajk_a_Metronal_is_Sztrajkbizottsag_alakult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb446e8-7eab-432f-8923-cb663244036a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Jon_a_sztrajk_a_Metronal_is_Sztrajkbizottsag_alakult","timestamp":"2019. március. 12. 19:21","title":"Jön a sztrájk a Metrónál is? Sztrájkbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd büntetése. ","shortLead":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd...","id":"20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0867a2-020d-4fe1-88f1-5f02150e8bda","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","timestamp":"2019. március. 12. 07:42","title":"Férje szerint 38 év börtönre ítélték az emberi jogi ügyvédnőt Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","shortLead":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","id":"20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bc934-010f-4c90-b007-d6dc8545de3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","timestamp":"2019. március. 12. 19:47","title":"\"Lex Huawei\"? - az EU is megkongatta a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság (FAA) módosításokat írt elő a Boeingnek az Etiópiában balesetet szenvedett repülőgép típusával kapcsolatban, de nem parancsolja földre a gépeket.","shortLead":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság (FAA) módosításokat írt elő a Boeingnek az Etiópiában balesetet szenvedett...","id":"20190312_etiop_repulogep_balesete_ethiopian_airlines_boeins_737_max_8_faa_modositasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83aeb13-0314-4581-a15d-1c272068e518","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_etiop_repulogep_balesete_ethiopian_airlines_boeins_737_max_8_faa_modositasok","timestamp":"2019. március. 12. 11:13","title":"A halálos repülőbaleset után módosítania kell repülőgépein a Boeingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","shortLead":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","id":"20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde0348-6860-4e27-ad1a-91ef4c59b289","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","timestamp":"2019. március. 11. 16:14","title":"Bombapánik miatt hajtott végre kényszerleszállást egy orosz utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport lehet Orbán Viktor barátjának következő célpontja.","shortLead":"A Budapest Airport lehet Orbán Viktor barátjának következő célpontja.","id":"20190311_A_repuloterrel_szemezhet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b948948b-abc8-4285-881c-c5598c943a41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_A_repuloterrel_szemezhet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 11. 08:45","title":"A repülőtérrel szemezhet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek oldalait blokkolja az internetes belső hálózata. Az itt található dokumentumok, kutatások fontosak lehetnek a hivatali munkában, de a Városháza szerint elvárható, hogy munkaidőben, hivatali eszközökön ne az ilyen weboldalak nézegetésével múlassák az időt a munkavállalók.","shortLead":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek...","id":"20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5b7be-bc6d-4661-87f8-c78df1223d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","timestamp":"2019. március. 12. 18:32","title":"Diszkrimináció miatt vizsgálat indul a a Főpolgármesteri Hivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]