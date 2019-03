Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"828cc1a3-14f3-48a4-b078-c830f4119bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeleg a 11-es Mortal Kombat megjelenése, a fejlesztő NetherRealmnél ezért magasabb fokozatra kapcsolták a marketinggépezetet.","shortLead":"Közeleg a 11-es Mortal Kombat megjelenése, a fejlesztő NetherRealmnél ezért magasabb fokozatra kapcsolták...","id":"20190326_mortal_kombat_11_sztorimod_kampany_elozetes_jatszhato_karakterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828cc1a3-14f3-48a4-b078-c830f4119bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856a98f3-87b4-401d-a5f9-5170b22bb64f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mortal_kombat_11_sztorimod_kampany_elozetes_jatszhato_karakterek","timestamp":"2019. március. 26. 15:03","title":"Az új Mortal Kombat-előzetes láttán még mindig csak keressük az állunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy internetes oldal kínált 890 forint helyett 89-ért egy népszerű gluténmentes lisztkeveréket.","shortLead":"Egy internetes oldal kínált 890 forint helyett 89-ért egy népszerű gluténmentes lisztkeveréket.","id":"20190326_Ha_elszurta_a_webshop_egy_termek_arazasat_ki_fizeti_a_tevedes_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338ca02a-b2f4-426f-8492-7fc5e4a2df24","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Ha_elszurta_a_webshop_egy_termek_arazasat_ki_fizeti_a_tevedes_arat","timestamp":"2019. március. 26. 13:10","title":"Ha elszúrta a webshop egy termék árazását, ki fizeti a tévedés árát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","shortLead":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","id":"20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dbeab1-5c8d-4143-9484-cdf7a803bb6a","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","timestamp":"2019. március. 26. 14:31","title":"Fotók: Rózsaszínű lett egy tó Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3e9aff-ced1-486a-8fdf-bd948831677d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"És mennyire igazuk van, mert ezenkívül valószínű semmi mást nem ért a versenyük. ","shortLead":"És mennyire igazuk van, mert ezenkívül valószínű semmi mást nem ért a versenyük. ","id":"20190326_bunetopont_tatabanya_kozuti_versenyzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3e9aff-ced1-486a-8fdf-bd948831677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e78c052-9558-4253-823a-2665b7b9614c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190326_bunetopont_tatabanya_kozuti_versenyzes","timestamp":"2019. március. 26. 17:14","title":"Kreatív cím a rendőröktől: „Büntető pontokért versenyzett” két autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1acf03-71bf-4dd5-996e-a67c7012f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztrádákon mindennaposak a különböző munkálatok, de sajnos rengeteg baleset is történik ezeken a helyszíneken.","shortLead":"A sztrádákon mindennaposak a különböző munkálatok, de sajnos rengeteg baleset is történik ezeken a helyszíneken.","id":"20190326_Eletveszelyes_a_sztradakon_dolgozni_ilyen_specialis_parnazott_autoval_probalnak_vedekezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1acf03-71bf-4dd5-996e-a67c7012f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22d9f58-e788-4e23-ae5b-c993259f5147","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_Eletveszelyes_a_sztradakon_dolgozni_ilyen_specialis_parnazott_autoval_probalnak_vedekezni","timestamp":"2019. március. 26. 09:14","title":"Ilyen energiaelnyelőkkel próbálják védeni az M1-esen dolgozókat az életveszélytől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valakinek a korábbi években keresett összeg alapján 2015-ben 143,6 ezer forint nyugdíj járt volna, az idén már majdnem 203 ezret kapna – ezt számította ki az Azénpénzem.hu. A nyugdíjszámítási szabályok miatt a \"régi nyugdíjasok\" egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a \"friss nyugdíjasokkal\" szemben. Mire kell figyelni?","shortLead":"Ha valakinek a korábbi években keresett összeg alapján 2015-ben 143,6 ezer forint nyugdíj járt volna, az idén már...","id":"20190326_Nehany_nap_is_szamithat_sulyos_penzeket_bukhat_aki_rossz_idopontban_megy_nyugdijba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374236a0-2205-4e12-91b2-f4042a42758e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Nehany_nap_is_szamithat_sulyos_penzeket_bukhat_aki_rossz_idopontban_megy_nyugdijba","timestamp":"2019. március. 26. 11:08","title":"Néhány nap is számíthat, súlyos pénzeket bukhat, aki rossz időpontban megy nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77de61a-64e7-4a82-95ad-6574573a99dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint fél kilométeres alagutat kap a most épülő M85-ös autópálya az osztrák határ közelében.","shortLead":"Több mint fél kilométeres alagutat kap a most épülő M85-ös autópálya az osztrák határ közelében.","id":"20190326_m85_sporon_sztradaalagut_osztrak_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d77de61a-64e7-4a82-95ad-6574573a99dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17968b4c-23ec-42d6-97fe-6a567b7537ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_m85_sporon_sztradaalagut_osztrak_hatar","timestamp":"2019. március. 26. 10:22","title":"Pár év múlva újabb magyar sztrádaalagútnak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cace7308-08e0-4df7-be6b-3b823c3124d4","c_author":"Erste Bank","category":"brandcontent","description":"Hogyan érthetjük meg azt a folyamatot, amikor kamasz gyerekeink a család helyett \"más családokat\" keresnek magunknak, legyen az a focicsapat, egy zenekar, vagy baráti közösség? Miért fordulnak el a kamaszok egy időre a hagyományos családtól, mit kapnak más közösségekben, miért érzik azokat is családnak? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Lauter Adrienn pszichológus segítségével.","shortLead":"Hogyan érthetjük meg azt a folyamatot, amikor kamasz gyerekeink a család helyett \"más családokat\" keresnek magunknak...","id":"20190325_erste_csalad_kamaszkor_pszichologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cace7308-08e0-4df7-be6b-3b823c3124d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c70fd7f-839a-4199-87b0-a3b30a6814ec","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190325_erste_csalad_kamaszkor_pszichologus","timestamp":"2019. március. 25. 08:30","title":"Mit tegyünk, amikor a kamasz \"más családot\" keres magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]