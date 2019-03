Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos küldetése lesz.","shortLead":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos...","id":"20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2382cfc-0e82-48d5-8376-dfdf659988bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","timestamp":"2019. március. 26. 17:45","title":"Alapítványt hoznak létre Avicii emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh versenyző. ","shortLead":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh...","id":"20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8c8ff-b826-4548-9a1d-2c2e51c2c057","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","timestamp":"2019. március. 26. 14:18","title":"Polgári sportautó: itt az új Skoda Octavia Dynamic+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint emellett valamennyi pártnak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi forrásait.\r

","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint emellett valamennyi pártnak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi forrásait.\r

","id":"20190327_manfred_weber_epp_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42473a58-a855-499a-b748-46484d850e6f","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_manfred_weber_epp_europai_unio","timestamp":"2019. március. 27. 12:50","title":"Weber: EU-ellenes pártoknak nem szabad uniós pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal többen haltak meg és kevesebben születtek idén januárban, mint 2018 első hónapjában.","shortLead":"Sokkal többen haltak meg és kevesebben születtek idén januárban, mint 2018 első hónapjában.","id":"20190326_Nagyot_esett_a_szuletesek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353aa4f2-bbe8-4f0a-ab95-864700d28f00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Nagyot_esett_a_szuletesek_szama","timestamp":"2019. március. 26. 09:22","title":"Nagyot esett a születések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19854ec2-1eb8-4c4a-aa3a-240d19796707","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Állítólag még George Lucast is megihlette a tuniszi Hotel du Lac, de most egyre nagyobb az esély arra, hogy hamarosan lebontják.","shortLead":"Állítólag még George Lucast is megihlette a tuniszi Hotel du Lac, de most egyre nagyobb az esély arra, hogy hamarosan...","id":"20190326_Legendas_szalloda_lebontasa_ellen_tiltakoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19854ec2-1eb8-4c4a-aa3a-240d19796707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65e0470-53af-4463-a0ad-5caf0ec57e73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Legendas_szalloda_lebontasa_ellen_tiltakoznak","timestamp":"2019. március. 26. 10:14","title":"Legendás szálloda lebontása ellen tiltakoznak Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi küldetéshez. ","shortLead":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi...","id":"20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa74eb8-adc4-4c06-a1b9-2b0356a5ec70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","timestamp":"2019. március. 26. 21:03","title":"Nagy tervei vannak a Holdon az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi kerékpárutat kétszer adták át, a polgármestert megelőzve, a helyi Fidesz is szervezett egy ünnepélyt. Márki-Zay Péterék bukkantak azokra a táblákra a hétvégén, amelyeken Lázár Jánosnak mondanak köszönetet a támogatásért, ezeket át is vitték a batidai vadászkastélyhoz.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi kerékpárutat kétszer adták át, a polgármestert megelőzve, a helyi Fidesz is szervezett...","id":"20190326_Marki_Zay_Lazar_bicikliut_Hodmezovasarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adcc85a-fb39-48db-8693-9493bfb965dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Marki_Zay_Lazar_bicikliut_Hodmezovasarhely","timestamp":"2019. március. 26. 09:47","title":"Pénteken gyorsan átadták a fideszesek a kerékpárutat, amit Márki-Zay vasárnap akart felavatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez vajon hogy történt?","shortLead":"Ez vajon hogy történt?","id":"20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b41ab9-d1fe-40d6-8156-6bcb49c8badc","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","timestamp":"2019. március. 26. 13:46","title":"Kilenc ápolónő is gyereket vár egy maine-i kórház szülészeti osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]