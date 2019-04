Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","shortLead":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","id":"20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394e2e0-cf46-424a-ab39-55762927002a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:38","title":"Távozik az igazgató a veszprémi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc63d05-20e8-49dd-9c50-66300c5f3d40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GitHub után a Microsoft Store-ba is bekerült a Windows 3.0-val bemutatkozó egykori Windows File Manager újjáélesztett változata. Windows 10-es rendszeren is nosztalgiázhatunk vele.","shortLead":"A GitHub után a Microsoft Store-ba is bekerült a Windows 3.0-val bemutatkozó egykori Windows File Manager újjáélesztett...","id":"20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc63d05-20e8-49dd-9c50-66300c5f3d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c2ae18-86b7-4b0f-ab76-7d48e36d837e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes","timestamp":"2019. március. 31. 10:03","title":"Már az újabb gépére is felteheti a Windows nagy klasszikus fájlkezelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db925cc-5f55-4d37-99fe-0d82d55a3640","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Árpád hídnál egy rács adta meg magát.","shortLead":"Az Árpád hídnál egy rács adta meg magát.","id":"20190331_3as_metro_arpad_hid_atadas_metromegallo_racs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db925cc-5f55-4d37-99fe-0d82d55a3640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fec210-1aa6-4e2b-ba46-f3c6fa2f22d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_3as_metro_arpad_hid_atadas_metromegallo_racs","timestamp":"2019. március. 31. 10:58","title":"Máris hibát filmeztek a 3-as metró frissen átadott szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccd07ad-d612-433a-98b9-75969be7c1e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Iránban nagyon ki vannak éhezve az emberek a szexualitással kapcsolatos információkra.","shortLead":"Úgy tűnik, Iránban nagyon ki vannak éhezve az emberek a szexualitással kapcsolatos információkra.","id":"20190401_A_bevandorloknak_keszult_sved_szexualis_felvilagosito_oldal_meglepo_helyen_lett_nepszeru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccd07ad-d612-433a-98b9-75969be7c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9084c1-bcc9-4b12-b589-7ecb0183ee30","keywords":null,"link":"/elet/20190401_A_bevandorloknak_keszult_sved_szexualis_felvilagosito_oldal_meglepo_helyen_lett_nepszeru","timestamp":"2019. április. 01. 10:30","title":"A bevándorlóknak készült svéd szexuális felvilágosító oldal meglepő helyen lett népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8e52c3-fb8b-4ab0-92e0-d34f4eadaeab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öregfiúk-bulimeccsel próbálta ki új stadionját a Tottenham Hotspurs, a meccsen Paul Gascoigne is pályára lépett, és láthatóan mindenki örült annak, hogy ennyire felépült a legendás játékos.","shortLead":"Öregfiúk-bulimeccsel próbálta ki új stadionját a Tottenham Hotspurs, a meccsen Paul Gascoigne is pályára lépett, és...","id":"20190331_Nezzek_ki_lepett_ma_palyara_Zugott_is_a_vastaps","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8e52c3-fb8b-4ab0-92e0-d34f4eadaeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e44c48-4078-4f92-a8e8-8911fa0157b8","keywords":null,"link":"/sport/20190331_Nezzek_ki_lepett_ma_palyara_Zugott_is_a_vastaps","timestamp":"2019. március. 31. 19:31","title":"Sírni fog, ha meglátja, ki lépett pályára tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit igazságügy-miniszter szerint ha a parlament megszavazza a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) valamely enyhébb formáját, azt a kormány nem hagyhatná figyelmen kívül.","shortLead":"A brit igazságügy-miniszter szerint ha a parlament megszavazza a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) valamely enyhébb...","id":"20190331_Puha_Brexit_vagy_megallapodas_nelkuli_kizuhanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0317d3-4a29-4d0e-b7f6-d06c86075770","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Puha_Brexit_vagy_megallapodas_nelkuli_kizuhanas","timestamp":"2019. március. 31. 14:55","title":"Puha Brexit vagy megállapodás nélküli kizuhanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet írtak Greta Thunberg követői, a lány klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak az országoknak a vezetőihez szól, akik megvétózták az EU-s karbonsemlegességi határidőről szóló EP-s határozatot, köztük Orbán Viktornak. És április 1-jére is volt egy poénja. (A cikk korábbi verziója félreértés miatt állította, Thunberg írta levelet, elnézést kérünk.)\r

","shortLead":"Nyílt levelet írtak Greta Thunberg követői, a lány klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték...","id":"20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49578403-3b5a-4da5-a02c-81c8bfd7d420","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","timestamp":"2019. április. 01. 10:41","title":"Nekimentek Orbánnak a klímasztrájkoló svéd lány követői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190331_facebook_jelszo_megvaltoztatasa_rogan_antal_mem_steve_jobs_telekom_ingyen_viber_gmail_legjobb_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527aad9-f94d-411a-a4ca-237c8810295d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_facebook_jelszo_megvaltoztatasa_rogan_antal_mem_steve_jobs_telekom_ingyen_viber_gmail_legjobb_okostelefon","timestamp":"2019. március. 31. 12:03","title":"Ez történt: a szakértők kérték, mindenki változtasson Facebook-jelszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]