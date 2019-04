Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","id":"20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeea97b-df59-4474-9c36-22edddb5ccfd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","timestamp":"2019. április. 05. 13:04","title":"Magyar sztártervező házát vette meg a milliárdos Dreamworks-alapító – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte a dolgot.","shortLead":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte...","id":"20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54817742-dc33-4553-8c44-aa53a4b7f378","keywords":null,"link":"/elet/20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","timestamp":"2019. április. 04. 10:54","title":"\"El a seggetekkel az állatoktól\" – kampány indult a santorini szamarakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e884bfe1-6eb7-4f0b-963c-f408acad8cd9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sajnos nem keresztrejtvények, így nem biztos a magyar győzelem.","shortLead":"Sajnos nem keresztrejtvények, így nem biztos a magyar győzelem.","id":"20190404_24_oras_rejtvenyfejtoverseny_lesz_szombaton_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e884bfe1-6eb7-4f0b-963c-f408acad8cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5900b-1815-40c2-b53c-a3bcc49a6488","keywords":null,"link":"/elet/20190404_24_oras_rejtvenyfejtoverseny_lesz_szombaton_Budapesten","timestamp":"2019. április. 04. 11:26","title":"24 órás rejtvényfejtőverseny lesz szombaton Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10156184-a2c6-4d83-96ab-7ce153d5a9bd","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","timestamp":"2019. április. 04. 21:43","title":"Bombát találtak a Honvéd stadionjában bontás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. Szilvia a nyílt utcán vert meg egy másik nőt. ","shortLead":"K. Szilvia a nyílt utcán vert meg egy másik nőt. ","id":"20190404_Fizikai_munkara_iteltek_M_Richard_baratnojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c146e2a-c8cc-4037-8e1e-6a026100699d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Fizikai_munkara_iteltek_M_Richard_baratnojet","timestamp":"2019. április. 04. 13:41","title":"Fizikai munkára ítélték M. Richárd barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit királyi család egy tagja is.","shortLead":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit...","id":"20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09df0ecf-ae8f-43eb-b471-860440288914","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","timestamp":"2019. április. 05. 14:33","title":"Harry herceg szerint a nagysikerű Fortnite veszélyes, és be kellene tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Berkeley-n tartott előadást a magyar miniszter. ","shortLead":"A Berkeley-n tartott előadást a magyar miniszter. ","id":"20190405_Palkovics_szerint_az_onvezeto_autok_magyarorszagi_kutatasa_az_amerikaival_egyenerteku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba51daa-2d61-4aba-bdda-28da97c798d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Palkovics_szerint_az_onvezeto_autok_magyarorszagi_kutatasa_az_amerikaival_egyenerteku","timestamp":"2019. április. 05. 09:05","title":"Palkovics szerint az önvezető autók magyarországi kutatása az amerikaival egyenértékű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","shortLead":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","id":"20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53639f8-a432-439f-acf2-47f116035bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","timestamp":"2019. április. 04. 18:03","title":"Már vizsgálja a Fidesz ügyét a néppárti Bölcsek Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]