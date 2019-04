A Gazdasági Versenyhivatal március 7-én engedélyezte Szíjj Lászlónak, hogy megszerezze a Minerva Tőkealap-kezelő Zrt. feletti irányítást, és hogy befolyása alá kerüljön a Minerva-csoportot alkotó többi vállalkozás is, a Minerva Pénzügyi Zrt. és a Minerva Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. A cégbíróság a napokban be is jegyezte a változást – írja az Mfor.hu.

A két Metis-alapon keresztül Mészáros az MKB 48,6 százalékos részvényét birtokolja. Szíjj László tavaly decemberben lett a bank közvetett tulajdonosa, amikor megvásárolta Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérétől, Szemerey Tamástól a BanKonzult Finance Befektetési Zrt.-t, amely a 32,9 százalékos mértékben MKB-részvényes Blue Robin Investment S.C.A. tulajdonosa. Ehhez csapta hozzá most a tiszakécskei vállalkozó a Minerva egytizedes banki részesedését, így Mészáros és Szíjj együttesen már 91,5 százalékos gazdái az MKB-nak.