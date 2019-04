Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","shortLead":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","id":"20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887dc4ce-e72b-45cf-a778-646107a696af","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","timestamp":"2019. április. 18. 18:26","title":"Kovács Béla apja szerint a felesége Putyinnal is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","shortLead":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","id":"20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39245c68-eafe-4d2b-af2e-b5b7b7945099","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","timestamp":"2019. április. 19. 18:24","title":"Őrizetbe vették a fűben magára hagyott újszülött édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054cfb0e-7ec8-4b08-8613-13b4f2854b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lerombolhatják az összes magyarországi templomot, fájni fog! De ha ez a hitünket meggyengíti, akkor ott a hitünkkel van baj – talán így foglalható össze röviden a SZEMlélek Értékmagazin főszerkesztőjének véleménye a Notre-Dame katasztrófájáról. A héten Gégény István volt a Fülke vendége.","shortLead":"Lerombolhatják az összes magyarországi templomot, fájni fog! De ha ez a hitünket meggyengíti, akkor ott a hitünkkel van...","id":"20190420_nem_a_templom_nem_az_epulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=054cfb0e-7ec8-4b08-8613-13b4f2854b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67407d22-4146-4858-be10-accbaeb5cacf","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_nem_a_templom_nem_az_epulet","timestamp":"2019. április. 20. 10:30","title":"Fülke: Nem a templom, nem az épület az igazi vesztenivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9876565-6663-4fc7-b293-af5552fcd1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elképesztően megnőtt a kereslet, van, ahol 100 százaléknál is nagyobb mértékben nőtt az érdeklődés a nyaralók iránt.","shortLead":"Elképesztően megnőtt a kereslet, van, ahol 100 százaléknál is nagyobb mértékben nőtt az érdeklődés a nyaralók iránt.","id":"20190419_A_legujabb_divat_a_nyaralo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9876565-6663-4fc7-b293-af5552fcd1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9beea3-a441-4750-aaa4-37a6f2330fbd","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_A_legujabb_divat_a_nyaralo","timestamp":"2019. április. 19. 08:45","title":"A legújabb divat: a nyaraló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hónapok óta bajlódik a térdével a focista. ","shortLead":"Hónapok óta bajlódik a térdével a focista. ","id":"20190418_Ujra_muteni_kell_Khedirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ef0a59-9419-435d-b917-1aeef9c89c49","keywords":null,"link":"/sport/20190418_Ujra_muteni_kell_Khedirat","timestamp":"2019. április. 18. 20:55","title":"Újra műteni kell Khedirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külföldi mintafarmokat és inkubációs központokat, valamint Afrikában évi két stratégiai beruházást irányoz elő a kormánynak az új exportstratégia. A dokumentum szerint a szubszaharai Afrikában többek közt azért érdemes nyomulni, mert ott „versenyképes lehet a hazai gazdaság alacsonyabb technológiai színvonalú exportáru-alapja”.","shortLead":"Külföldi mintafarmokat és inkubációs központokat, valamint Afrikában évi két stratégiai beruházást irányoz elő...","id":"20190418_A_kormany_azert_akar_Afrikaban_nyomulni_mert_ott_a_vackot_is_el_lehet_sozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22bf3d2-faae-47a1-9bd0-a1bad6a22420","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_A_kormany_azert_akar_Afrikaban_nyomulni_mert_ott_a_vackot_is_el_lehet_sozni","timestamp":"2019. április. 18. 17:31","title":"A kormány azért akar Afrikában nyomulni, mert ott a gyenge hazai árut is el lehet sózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9948cbe9-3204-407a-9f77-7a693eb6ce3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még megfékezettnek hitt kanyaró. Ahol megfelelő a lakosság átoltottsága, oda pedig behurcolják a gyorsan terjedő fertőzést, amely azért fönnakadhat az immunitás falán.","shortLead":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még...","id":"201916__kanyarogocok_avilagban__behurcolt_fertozes__oltasellenesseg__veszjelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9948cbe9-3204-407a-9f77-7a693eb6ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5991623f-36bc-437b-8489-1a6a07ab6859","keywords":null,"link":"/elet/201916__kanyarogocok_avilagban__behurcolt_fertozes__oltasellenesseg__veszjelzes","timestamp":"2019. április. 19. 10:00","title":"Gyorsabban terjed, mint az ebola, már kanyaró-világjárványtól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","shortLead":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","id":"20190420_Kinyitott_a_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21308333-0477-4877-bbcc-d1e0122bc0bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Kinyitott_a_Balaton","timestamp":"2019. április. 20. 15:48","title":"Kinyitott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]