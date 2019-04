Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","shortLead":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","id":"20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f00c3-e8cd-4bdd-a0b4-39be041a4f64","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","timestamp":"2019. április. 21. 21:04","title":"Az Iszlám Állam négy terroristájával végeztek szaúd-arábiai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Huawei bevétele jelentősen megugrott az idei első negyedévben, a cég gyorsjelentése szerint ebben az időszakban 59 millió okostelefont adtak el. Az év első hónapjában 40 szerződést írtak alá globális távközlési szolgáltatókkal, nekik a Huwei szállítja az 5G technológiát. ","shortLead":"A Huawei bevétele jelentősen megugrott az idei első negyedévben, a cég gyorsjelentése szerint ebben az időszakban 59...","id":"20190422_Kemvad_ide_vagy_oda_kilott_a_Huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949aef2-3357-4215-b08c-aa454ef54f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_Kemvad_ide_vagy_oda_kilott_a_Huawei","timestamp":"2019. április. 22. 09:23","title":"Kémvád ide vagy oda, kilőtt a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","shortLead":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","id":"20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3031e1e2-042a-42a5-9cce-e8ac6fca47ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","timestamp":"2019. április. 22. 19:43","title":"Srí Lanka: Harminckilenc külföldi van a halottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szórakozóhelyen vesztek össze, az áldozat a verekedés közben elesett és életét vesztette. ","shortLead":"Egy szórakozóhelyen vesztek össze, az áldozat a verekedés közben elesett és életét vesztette. ","id":"20190422_Elfogtak_a_veszpremi_ferfit_aki_verekedes_kozben_megolte_az_ismeroset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d8971a-9990-44a9-9ad3-0a63a8b237d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Elfogtak_a_veszpremi_ferfit_aki_verekedes_kozben_megolte_az_ismeroset","timestamp":"2019. április. 22. 14:27","title":"Elfogták a veszprémi férfit, aki verekedés közben megölt egy vendéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6744d1-0a57-4cfc-a596-67810a59ac98","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szökőárriadót nem rendeltek el, de a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy készüljenek fel az esetleges utórengésekre.","shortLead":"Szökőárriadót nem rendeltek el, de a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy készüljenek fel az esetleges...","id":"20190422_Tobben_meghaltak_amikor_63es_erossegu_foldrenges_razta_meg_a_Fulopszigeteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee6744d1-0a57-4cfc-a596-67810a59ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bd7c2-8c5c-43aa-a94e-4c73f71e00b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Tobben_meghaltak_amikor_63es_erossegu_foldrenges_razta_meg_a_Fulopszigeteket","timestamp":"2019. április. 22. 14:36","title":"Többen meghaltak, amikor 6,3-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32232a37-5fd5-4898-94fb-023f91ddc376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térdprotézisműtétre például 10 hónap a várakozási idő az egri kórházban. ","shortLead":"Térdprotézisműtétre például 10 hónap a várakozási idő az egri kórházban. ","id":"20190423_Honapokkal_tobbet_kell_varni_EszakMagyarorszagon_egyes_mutetekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32232a37-5fd5-4898-94fb-023f91ddc376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2348073e-c239-4c34-aef8-2ebdb5e33d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Honapokkal_tobbet_kell_varni_EszakMagyarorszagon_egyes_mutetekre","timestamp":"2019. április. 23. 09:22","title":"Hónapokkal többet kell várni Észak-Magyarországon egyes műtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","shortLead":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","id":"20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c58366-0b76-40eb-8f6b-7f9e7d5ab972","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","timestamp":"2019. április. 22. 20:24","title":"Harminc év börtönt kapott a bolgár újságírógyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amúgy is vízzel telt épületrészekre végzetes lehet egy heves eső, így a további pusztulást elkerülendő gyorsan megpróbálják letakarni az épületet.\r

\r

","shortLead":"Az amúgy is vízzel telt épületrészekre végzetes lehet egy heves eső, így a további pusztulást elkerülendő gyorsan...","id":"20190423_Ujabb_veszely_leselkedik_a_leegett_NotreDamera_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe03361-beae-4e10-bddf-40be232d86b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Ujabb_veszely_leselkedik_a_leegett_NotreDamera_az_eso","timestamp":"2019. április. 23. 14:14","title":"Újabb veszély leselkedik a leégett Notre-Dame-ra: az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]