[{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet a világban rossz.\r

\r

","shortLead":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet...","id":"20190424_Merdfoldko__elfogadta_az_ENSZ_BT_a_nemi_eroszak_elleni_hatarozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a15de86-d95e-4826-ac12-1cc42dc4d13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Merdfoldko__elfogadta_az_ENSZ_BT_a_nemi_eroszak_elleni_hatarozatot","timestamp":"2019. április. 24. 05:18","title":"\"Mérföldkő\" - elfogadta az ENSZ BT a nemi erőszak elleni határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal. Ekkor a tervezetet május 20-áig az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A fő tudnivalókat szedte össze az Adózóna.","shortLead":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási...","id":"20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec45c492-3b43-48cc-8313-5e6b8ed38468","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","timestamp":"2019. április. 24. 10:41","title":"Vannak helyzetek, amikor nem szabad elfogadni az adóbevallást, amit a NAV kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694c1e6e-699d-4873-8b1f-bdc06aa474c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén be is mutatkozhat.","shortLead":"A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén...","id":"20190424_honda_civic_type_r_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694c1e6e-699d-4873-8b1f-bdc06aa474c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ac8632-515d-4da0-8a00-5064e34dced3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_honda_civic_type_r_2020","timestamp":"2019. április. 24. 15:20","title":"A Nürburgringen faragják még a frissített Honda Civic Type R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt állítja az Európai Bizottság sajtóosztálya az Indexnek, amely észrevette, hogy az Európai Bizottság elnökének nyilatkozatából eltűnt a harcias félmondat.\r

\r

","shortLead":"Ezt állítja az Európai Bizottság sajtóosztálya az Indexnek, amely észrevette, hogy az Európai Bizottság elnökének...","id":"20190424_Juncker_nem_beszelt_arrol_hogy_szerda_utan_visszalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079ba7f1-5478-4ec5-bf66-8e6f8411f05b","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Juncker_nem_beszelt_arrol_hogy_szerda_utan_visszalo","timestamp":"2019. április. 24. 12:05","title":"Juncker nem beszélt arról, hogy szerda után visszalő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9b46b7-f35f-44d6-a1ae-47d69e450e8b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A budapesti helyszínen az amerikai gyártó aktuálisan kapható mindhárom típusa megtekinthető, kipróbálható. És 10-12 hét várakozás után akár át is vehető.","shortLead":"A budapesti helyszínen az amerikai gyártó aktuálisan kapható mindhárom típusa megtekinthető, kipróbálható. És 10-12 hét...","id":"20190425_megnyilt_a_teslakkal_teli_elso_magyar_autoszalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d9b46b7-f35f-44d6-a1ae-47d69e450e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a707e19b-f584-4bc5-8f63-bdb4b65debdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_megnyilt_a_teslakkal_teli_elso_magyar_autoszalon","timestamp":"2019. április. 25. 12:08","title":"Megnyílt a Teslákkal teli első magyar autószalon, mutatjuk, milyen kívül-belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","shortLead":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","id":"20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5327c1e1-3b6c-4a3c-a924-a66d49d9d1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","timestamp":"2019. április. 24. 13:21","title":"Családapák álma lehet ez a 290 lóerős új Skoda Octavia RS kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg öt éve egyetlen kerület akadt, ahol 40 százalék fölötti volt a nagyon jó állapotú eladásra kínált lakások aránya, most már a főváros több, mint harmadában ez a helyzet.","shortLead":"Míg öt éve egyetlen kerület akadt, ahol 40 százalék fölötti volt a nagyon jó állapotú eladásra kínált lakások aránya...","id":"20190424_Egyre_tobb_jo_lakast_lehet_Budapesten_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd74580-d62a-4316-b73b-3968e520a277","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Egyre_tobb_jo_lakast_lehet_Budapesten_venni","timestamp":"2019. április. 24. 10:00","title":"Egyre több jó lakást lehet Budapesten venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szívritmuszavaros disznókba olyan pacemakert ültettek, amely a szív dobbanásából nyeri az energiáját, így nem kell benne elemet cserélni. Ilyen eszközöket eddig csak patkány méretű állatokon teszteltek.\r

\r

","shortLead":"Szívritmuszavaros disznókba olyan pacemakert ültettek, amely a szív dobbanásából nyeri az energiáját, így nem kell...","id":"20190424_Megoldodhat_a_pacemaker_elemcserejenek_problemaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa3e671-beb9-4054-a7ed-1597ece33f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Megoldodhat_a_pacemaker_elemcserejenek_problemaja","timestamp":"2019. április. 24. 13:16","title":"Megoldódhat a pacemaker elemcseréjének problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]