A papát már korábban elítélték, és ő nem is fellebbezett. A birodalom alapítója, aki sikerei csúcsán 13 országban működtette háztartásibolt-hálózatát, kétéves felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Nejét is megvádolták, de őt a bíróság felmentette. A két gyereket, Larsot és Meiket viszont nem. Miért bukott meg a Schlecker-birodalom?



Amikor a negatív kampány öl



Az Ulm környékéről induló alapító atya rájött arra, hogy a sikeres terjeszkedés alapja az olcsó munkaerő. Ennek következtében szerződéssel alkalmazta az alacsony szakképzettségű embereket – főként nőket. Amikor a szerződés lejárt, akkor kitette őket. Újra pályázniuk kellett korábbi állásukra, melyet meg is kaptak – kicsit alacsonyabb órabérrel! Amikor egymás között pusmogni mertek erről az alkalmazottak, akkor a tulajdonos kémkamerákat szereltetett fel a boltok öltözőiben. Csakhogy a sajtó megírta mindezt. Sokan elkezdték lelkiismereti okból bojkottálni a Schlecker céget, amelynek sikerei csúcsán 52 ezer alkalmazottja volt. A csőd idején már csak 27 ezer – emlékeztetett rá a Deutsche Welle közszolgálati portál. A szerencsétlen nők az utcára kerültek 2012-ben, a hitelezők 1 milliárd eurót követeltek Schlecker papán, de ő nem rájuk gondolt, hanem a gyermekeire. Akiknek volt egy cégük, az LDG.



A papa kimentette a pénzt a gyerekek cégébe



Ez volt a vád kezdettől fogva a Schlecker-családdal szemben. A turpisság elég gyorsan kiderült, hiszen a két gyerek 6,1 millió eurót gyorsan ki is vett a cégből. Amikor megérkezett a csődbiztos, már alig talált valamit. A családot elítélték, és meg is kezdték a visszafizetést. A DPA hírügynökség szerint a csalárd csőd miatt több mint 14 millió eurót fizettek vissza eddig. Aztán 2018-ban Linzben gyorsan megegyeztek arról, hogy valaki átveszi a csődbement céget. Az eljárás teljesen titokban zajlott. Ezért ma sem tudja senki, mit kaptak a hitelezők. A most 74 éves Anton Schlecker papa nyugdíjas, a két gyerek viszont börtönbe megy. Két év hét hónap csalárd csődért – a Legfelső Bíróság döntése ellen nincsen apelláta. Mindez persze nem vigasztalja a csődbement bolthálózat 27 ezer kisfizetésű alkalmazottját, aki az utcára került, amikor a Schlecker-lánc megbukott Németországban.