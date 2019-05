Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó és a Direkt36 is úgy értesült, hogy a magyar miniszterelnök május közepén találkozhat az amerikai elnökkel.\r

","shortLead":"Az Átlátszó és a Direkt36 is úgy értesült, hogy a magyar miniszterelnök május közepén találkozhat az amerikai...","id":"20190501_orban_viktor_donald_trump_talalkozo_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b818d25-d694-4aa2-9046-fd9d3657aa8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_orban_viktor_donald_trump_talalkozo_washington","timestamp":"2019. május. 01. 21:06","title":"Küszöbön a Trump–Orbán-találkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d151add1-c70a-45e0-a20d-c6b20e00d094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem kapja meg azt a támogatást, amelyre ahhoz lenne szüksége, hogy egészséges maradjon.","shortLead":"A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem...","id":"20190502_tulsulyos_gyerek_szulok_felelossege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d151add1-c70a-45e0-a20d-c6b20e00d094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5b0de-3fdf-4b32-976e-2512af1c9bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_tulsulyos_gyerek_szulok_felelossege","timestamp":"2019. május. 02. 13:03","title":"Ezt a szülők 55%-a rosszul látja a gyerekéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe19a62-c18c-4c30-bedd-ad2e486ca208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A titkot a Story magazin leplezte le. ","shortLead":"A titkot a Story magazin leplezte le. ","id":"20190502_Titokban_megnosult_Kovacs_Koko_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbe19a62-c18c-4c30-bedd-ad2e486ca208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dcae89-6751-4b83-ae1e-b457bc282aef","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Titokban_megnosult_Kovacs_Koko_Istvan","timestamp":"2019. május. 02. 09:11","title":"Titokban megnősült Kovács Kokó István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a 4iG azóta tartó sikerszériája, amióta felbukkant a felcsúti üzletember.","shortLead":"Folytatódik a 4iG azóta tartó sikerszériája, amióta felbukkant a felcsúti üzletember.","id":"20190502_Korhazi_ITfejleszteseket_nyert_Meszaros_Lorinckozeli_ITceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb55a124-d796-4c26-a5dc-b34e5d5aa2fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Korhazi_ITfejleszteseket_nyert_Meszaros_Lorinckozeli_ITceg","timestamp":"2019. május. 02. 18:28","title":"689 millió forintért dolgozhat a kórházaknak Mészáros Lőrinc IT-cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észt államfő felmentette hivatalából kedden az euroszkeptikus Észtországi Konzervatív Néppárt (EKRE) egyik miniszterét egyetlen nappal az új tallinni kormány beiktatása után.","shortLead":"Az észt államfő felmentette hivatalából kedden az euroszkeptikus Észtországi Konzervatív Néppárt (EKRE) egyik...","id":"20190501_csaladon_beluli_eroszak_esztorszag_miniszter_felmentes_marti_kuusik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e684dfbf-44ab-4ba9-abe8-a1fed7a66a28","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_csaladon_beluli_eroszak_esztorszag_miniszter_felmentes_marti_kuusik","timestamp":"2019. május. 01. 14:58","title":"Egy napig volt miniszter a családon belüli erőszakkal gyanúsított politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mióta a NER leuralta a magyar sajtót, az ellenzéki pártok új platformot találtak: a közösségi médiát. De lehet olyan sikeres egy Tordai Bence élő közvetítés, mint Orbán Viktor képei az Instagramon? A válasz nem olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnánk. ","shortLead":"Mióta a NER leuralta a magyar sajtót, az ellenzéki pártok új platformot találtak: a közösségi médiát. De lehet olyan...","id":"20190502_Orban_legyozhetetlen_de_azert_van_ahol_Gyurcsany_Ferenc_meg_tudja_szorongatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdb81fa-d7aa-4724-bb85-34ea07b6f423","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Orban_legyozhetetlen_de_azert_van_ahol_Gyurcsany_Ferenc_meg_tudja_szorongatni","timestamp":"2019. május. 02. 06:30","title":"Orbán legyőzhetetlen, de azért van, ahol az ellenzék meg tudja szorongatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cc24b3-a746-4729-9522-3df9dc46c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján több olyan funkcióról is lerántották a leplet, amiket a következő hónapokban kaphat meg a Facebook Messenger.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján több olyan funkcióról is lerántották a leplet, amiket a következő hónapokban...","id":"20190501_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_facebook_messenger_uj_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54cc24b3-a746-4729-9522-3df9dc46c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9610b92-bc52-49a2-8c18-078798881bec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_facebook_messenger_uj_funkciok","timestamp":"2019. május. 01. 08:03","title":"Új funkciók jönek a Facebook Messengerbe: kevesebb helyet foglal majd, és PC-re is jön az app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig 10 év múlva érheti el a Földet az a 340 méter átmérőjú aszteroida, ami alig 33 ezer kilométerre húz el a Föld mellett. Ez nagyjából a Föld–Hold-távolság egytizede.","shortLead":"Alig 10 év múlva érheti el a Földet az a 340 méter átmérőjú aszteroida, ami alig 33 ezer kilométerre húz el a Föld...","id":"20190502_nasa_fold_kozeli_aszteroida_99942_aphophis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586b26d1-c9b5-49ce-93dc-f23098c1816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nasa_fold_kozeli_aszteroida_99942_aphophis","timestamp":"2019. május. 02. 19:03","title":"Olyan közel jön egy aszteroida a Földhöz, hogy már a műholdakat \"súrolja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]