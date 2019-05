Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","shortLead":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","id":"20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f565d7-b173-4f9e-9bdf-12aba4092ca6","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","timestamp":"2019. május. 02. 13:52","title":"Gyásznapon esküvő? Sok párnak simán belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c159b3b-ff08-4bae-9c2a-3ef5f95c1818","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem lehet azt mondani, hogy autópálya-nagyhatalom lenne Románia, de ami épül, azt dizájnosra tervezik.","shortLead":"Nem lehet azt mondani, hogy autópálya-nagyhatalom lenne Románia, de ami épül, azt dizájnosra tervezik.","id":"20190502_poiana_csomopont_romania_autopalya_A4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c159b3b-ff08-4bae-9c2a-3ef5f95c1818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad6d924-cd0c-442d-852f-77ac8521a444","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_poiana_csomopont_romania_autopalya_A4","timestamp":"2019. május. 02. 17:28","title":"Szupermenő a lebegő körforgalom egy román autópályán, csak van egy kis baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb194eb-ec5f-47a2-b867-b46c625e64f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány nappal megkoronázása előtt újraházasodott Maha Vadzsiralongkorn (X. Ráma) thai király, testőrségének helyettes parancsnokát, Szuthida Tidzsait véve feleségül – közölte a királyi udvar.","shortLead":"Néhány nappal megkoronázása előtt újraházasodott Maha Vadzsiralongkorn (X. Ráma) thai király, testőrségének helyettes...","id":"20190502_x_rama_thai_kiraly_koronazas_hazassag_testor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fb194eb-ec5f-47a2-b867-b46c625e64f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c5cd27-4b92-462a-b1ee-d73b18ed0c3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_x_rama_thai_kiraly_koronazas_hazassag_testor","timestamp":"2019. május. 02. 05:56","title":"Tábornokával házasodott össze a thai király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyéves lett.","shortLead":"Négyéves lett.","id":"20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaacfa14-d64f-4d77-bbbd-627b5a438efd","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 02. 08:24","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepelik Sarolta hercegnő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"O. B.","category":"kkv","description":"1,6 milliárd forint nyereséget ért el tavaly a TV2.","shortLead":"1,6 milliárd forint nyereséget ért el tavaly a TV2.","id":"20190502_Gerkens_helyett_Alcsutdoboz_fideszes_alpolgarmestere_kerult_be_a_TV2_igazgatosagaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ac10b-3e46-45cb-828a-07a1a8fc34e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Gerkens_helyett_Alcsutdoboz_fideszes_alpolgarmestere_kerult_be_a_TV2_igazgatosagaba","timestamp":"2019. május. 02. 15:55","title":"Gerkens helyett Alcsútdoboz alpolgármestere került be a TV2 igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb időre zár be a nyáron a könyvtár, és lehet, hogy már nem is a Várban nyit ki újra. ","shortLead":"Hosszabb időre zár be a nyáron a könyvtár, és lehet, hogy már nem is a Várban nyit ki újra. ","id":"20190502_Utolso_heteit_toltheti_a_Varban_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c991951-3cf2-4f96-851e-cb4da3a8aec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Utolso_heteit_toltheti_a_Varban_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2019. május. 02. 08:23","title":"Utolsó heteit töltheti a Várban az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201918_avegtelenig_es_tovabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d593046-1e9d-419d-91a1-9b629cefa40e","keywords":null,"link":"/itthon/201918_avegtelenig_es_tovabb","timestamp":"2019. május. 02. 12:30","title":"Farkas Zoltán: A végtelenig és tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3651b3c-b7e2-49b4-823e-b346487f0af1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség elnöke az elektromos formaautós versenysorozat, a Forma-E magyarországi futamának lehetséges megrendezéséről.\r

","shortLead":"Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti...","id":"20190501_formula_e_magyar_futam_mnasz_fia_olah_gyarfas_jean_todt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3651b3c-b7e2-49b4-823e-b346487f0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd1153-cad8-449a-9cb3-8c113ff644f9","keywords":null,"link":"/sport/20190501_formula_e_magyar_futam_mnasz_fia_olah_gyarfas_jean_todt","timestamp":"2019. május. 01. 19:06","title":"Magyarországra jöhet a villanyautók Forma-1-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]