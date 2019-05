Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdai döntésében hatályon kívül helyezte azt a közgyűlési határozatot, amivel kerítéssel vették volna körbe a felszámolásra ítélt lakótömböket.","shortLead":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdai döntésében hatályon kívül helyezte azt a közgyűlési határozatot, amivel...","id":"20190523_Kimondta_a_birosag_nem_epulhet_kerites_a_Hos_utcai_getto_kore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb42a41-daec-4047-8f60-273a9382a915","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Kimondta_a_birosag_nem_epulhet_kerites_a_Hos_utcai_getto_kore","timestamp":"2019. május. 23. 08:46","title":"Kimondta a bíróság, nem épülhet kerítés a Hős utcai gettó köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06de7da7-fdb7-45c2-a702-0e84980444e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem emelik 48 csapatosra a 2022-es labdarúgó-világbajnokság mezőnyét, azaz Katarban – az eredeti terveknek megfelelően – 32 válogatott lesz jelen.","shortLead":"Nem emelik 48 csapatosra a 2022-es labdarúgó-világbajnokság mezőnyét, azaz Katarban – az eredeti terveknek megfelelően...","id":"20190523_katar_focivebe_fifa_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06de7da7-fdb7-45c2-a702-0e84980444e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98821e43-edb1-42be-8d9b-27cce337d59f","keywords":null,"link":"/sport/20190523_katar_focivebe_fifa_dontes","timestamp":"2019. május. 23. 05:28","title":"Döntöttek a katari vébéről, marad az eredeti terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati szőrmét.","shortLead":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati...","id":"20190523_prada_divathaz_szorme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37228272-0d7d-49cf-8c4a-d2a14143a4da","keywords":null,"link":"/elet/20190523_prada_divathaz_szorme","timestamp":"2019. május. 23. 05:55","title":"A Prada is nemet mond a szőrmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49fe614-0313-4c0b-9881-25f8570c0f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította Tóth Bertalan MSZP-elnök panaszát.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította Tóth Bertalan MSZP-elnök panaszát.","id":"20190523_Az_Ab_szerint_a_nevjegyzek_ara_nem_alkotmanyossagi_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49fe614-0313-4c0b-9881-25f8570c0f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ffc497-3478-4160-a397-8e1af2c71d67","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Az_Ab_szerint_a_nevjegyzek_ara_nem_alkotmanyossagi_kerdes","timestamp":"2019. május. 23. 16:17","title":"Az Ab szerint a névjegyzék ára nem alkotmányossági kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy salvadori kislány is meghalt az új amerikai határvédelmi rezsim miatt, aki csak a halála előtt három nappal találkozhatott a szüleivel. Donald Trump az őt bíráló demokratákat bírálja.","shortLead":"Egy salvadori kislány is meghalt az új amerikai határvédelmi rezsim miatt, aki csak a halála előtt három nappal...","id":"20190523_Mar_hat_gyerek_halt_meg_az_USA_deli_keritesenel_Trump_a_demokratakat_biralja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a0ca90-8354-465b-bf1d-a7cb71533818","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Mar_hat_gyerek_halt_meg_az_USA_deli_keritesenel_Trump_a_demokratakat_biralja","timestamp":"2019. május. 23. 10:24","title":"Már hat gyerek halt meg az USA déli kerítésénél, Trump a demokratákat bírálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormány 2014-ben írta elő a felsőoktatási felvételinek azt a feltételét, hogy 2020-tól nyelvvizsga kell a bejutáshoz.","shortLead":"A kormány 2014-ben írta elő a felsőoktatási felvételinek azt a feltételét, hogy 2020-tól nyelvvizsga kell a bejutáshoz.","id":"20190523_Kotelezo_nyelvvizsga_a_kormany_a_lovak_koze_hajitotta_a_gyeplot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec0db6-ce0f-44cd-8824-536c8fbc42df","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Kotelezo_nyelvvizsga_a_kormany_a_lovak_koze_hajitotta_a_gyeplot","timestamp":"2019. május. 23. 17:15","title":"Kötelező nyelvvizsga: a kormány a lovak közé hajította a gyeplőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kamarakiállításon mutatják be.","shortLead":"Kamarakiállításon mutatják be.","id":"20190524_Renoir_aktjat_pentektol_lathatja_a_Szepmuveszetiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7522ecb6-5761-447d-aee3-680bc5bc4f2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Renoir_aktjat_pentektol_lathatja_a_Szepmuveszetiben","timestamp":"2019. május. 24. 15:06","title":"Renoir aktját péntektől láthatja a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják meg nekik személyes adataikat.","shortLead":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják...","id":"20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1470f1-9f7c-45b8-9c3e-c04c660a6cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","timestamp":"2019. május. 23. 17:33","title":"Adó-visszatérítést ígér, valójában átverés a NAV nevében küldött e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]