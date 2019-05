Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b527c36-709b-48ef-9c8f-0b72517cd2e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbbi albumukat (amelyen Yoko Ono is vendégszerepel) mutatja be a Hajón Amerika egyik legmenőbb garázsbandája június 14-én



","shortLead":"Legutóbbi albumukat (amelyen Yoko Ono is vendégszerepel) mutatja be a Hajón Amerika egyik legmenőbb garázsbandája...","id":"20190531_Tancos_punkbuli_az_A38Hajon_jon_a_Black_Lips","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b527c36-709b-48ef-9c8f-0b72517cd2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d65de87-0aac-4c8b-99b0-fd29be46619a","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Tancos_punkbuli_az_A38Hajon_jon_a_Black_Lips","timestamp":"2019. május. 31. 17:03","title":"Táncos punk-buli az A38Hajón: jön a Black Lips","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6098e210-7a57-4fd3-b54c-b2a43e5e7db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Utasokkal teli busz ütközött teherautóval délkelet-Mexikóban, huszonegyen meghaltak, harmincan megsérültek – közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Utasokkal teli busz ütközött teherautóval délkelet-Mexikóban, huszonegyen meghaltak, harmincan megsérültek – közölték...","id":"20190530_katolikus_zarandokok_felborult_kiegett_busz_baleset_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6098e210-7a57-4fd3-b54c-b2a43e5e7db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3633fe-80fc-4d8f-b561-22a479b11098","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_katolikus_zarandokok_felborult_kiegett_busz_baleset_mexiko","timestamp":"2019. május. 30. 05:53","title":"Katolikus zarándokok busza borult fel Mexikóban, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik Viking hajó előtt rendőrök állnak, ám hiába kérdeztük őket, nem válaszolhattak. Helyszíni jelentés. ","shortLead":"Az egyik Viking hajó előtt rendőrök állnak, ám hiába kérdeztük őket, nem válaszolhattak. Helyszíni jelentés. ","id":"20190530_helyszini_jelentes_dunai_hajobaleset_hajozasi_zarlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ed0d1e-8784-45b8-9301-bf17c052b258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_helyszini_jelentes_dunai_hajobaleset_hajozasi_zarlat","timestamp":"2019. május. 30. 14:11","title":"Rendőrök őrzik a Viking Budapesten horgonyzó másik hajóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél – mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.","shortLead":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel...","id":"20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02834773-cdab-4f84-a7f1-fa7bf91bec47","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","timestamp":"2019. május. 30. 08:26","title":"Dunai hajóbaleset: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész korábban azt mondta, tapintatlan volt a színésznővel. ","shortLead":"A zenész korábban azt mondta, tapintatlan volt a színésznővel. ","id":"20190530_Konyvbemutato_turne_Moby_Natalie_Portman_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68d3aba-764f-4062-84f1-b33c18425d80","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Konyvbemutato_turne_Moby_Natalie_Portman_botrany","timestamp":"2019. május. 30. 20:15","title":"Lemondja könyvbemutató turnéját Moby a Natalie Portman-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erdélyi születésű, idén 52 éves Barabási Albert-László, az egyik legismertebb magyar kutató, az MTA külső tagja vehette át szerda este a Bolyai János Alkotói Díjat.","shortLead":"Az erdélyi születésű, idén 52 éves Barabási Albert-László, az egyik legismertebb magyar kutató, az MTA külső tagja...","id":"20190529_Egy_CEUn_is_tanito_MTAtag_kapta_iden_a_Bolyaidijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f22bc8-f4d5-43e0-81bb-fa61ec4f4611","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_Egy_CEUn_is_tanito_MTAtag_kapta_iden_a_Bolyaidijat","timestamp":"2019. május. 29. 20:12","title":"Barabási Albert-László kapta a Bolyai-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel másfél milliárd forintra nőtt az Atmedia nyeresége.","shortLead":"Közel másfél milliárd forintra nőtt az Atmedia nyeresége.","id":"20190530_Szepen_kerestek_Meszaros_Lorincek_a_TV2_es_az_allami_teve_reklamidejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085f8aa-0f92-4595-a83a-6d227c113c50","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Szepen_kerestek_Meszaros_Lorincek_a_TV2_es_az_allami_teve_reklamidejen","timestamp":"2019. május. 30. 16:03","title":"Szépen kerestek Mészáros Lőrincék a TV2 és az állami tévé reklámidején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96798887-d6a0-435e-b241-25ca60d37f9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tonna csirkehúst szállítottak, de csupán 495 kilogrammot tüntettek fel. A NAV ellenőrei azonban résen voltak. ","shortLead":"Egy tonna csirkehúst szállítottak, de csupán 495 kilogrammot tüntettek fel. A NAV ellenőrei azonban résen voltak. ","id":"20190531_Csalni_probaltak_a_giroszhussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96798887-d6a0-435e-b241-25ca60d37f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabaa462-2082-4bc0-bce3-0fc6af1ca12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Csalni_probaltak_a_giroszhussal","timestamp":"2019. május. 31. 15:08","title":"Csalni próbáltak a gíroszhússal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]