[{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila szívesen látná a POSZT-ot más városokban.\r

\r

","shortLead":"Vidnyánszky Attila szívesen látná a POSZT-ot más városokban.\r

\r

","id":"20190531_Lehet_hogy_nem_Pecsett_lesz_a_Pecsi_Orszagos_Szinhazi_Talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca4bf96-5d18-4475-b14e-fa59f3ce16fe","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Lehet_hogy_nem_Pecsett_lesz_a_Pecsi_Orszagos_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2019. május. 31. 08:45","title":"Lehet, hogy nem Pécsett lesz a Pécsi Országos Színházi Találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190531_Garazsbol_kihajto_auto_gazolt_halalra_egy_hajlektalant_a_Katona_Jozsef_utcaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1556056-fb1a-4be3-b9a5-9bdfd5d0d2b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Garazsbol_kihajto_auto_gazolt_halalra_egy_hajlektalant_a_Katona_Jozsef_utcaban","timestamp":"2019. május. 31. 13:59","title":"Garázsból kihajtó autó gázolt halálra egy hajléktalant a Katona József utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Rocketman című film orosz változatában nem lesz se drogos, se ágyjelenet.\r

\r

","shortLead":"A Rocketman című film orosz változatában nem lesz se drogos, se ágyjelenet.\r

\r

","id":"20190531_Kivagtak_a_meleg_szexet_az_Elton_Johnfilmbol_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5d11-a3fe-46f7-8ec1-f06afa21b401","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Kivagtak_a_meleg_szexet_az_Elton_Johnfilmbol_Oroszorszagban","timestamp":"2019. május. 31. 14:57","title":"Kivágták a meleg szexet az Elton John-filmből Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy volt, hogy talán megpróbálják, de erre egyelőre mégsem kerül sor. ","shortLead":"Úgy volt, hogy talán megpróbálják, de erre egyelőre mégsem kerül sor. ","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_megis_lemerulnek_a_buvarok_a_roncshoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b114430d-60ef-45a2-bdc4-e6ee23b15115","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_megis_lemerulnek_a_buvarok_a_roncshoz","timestamp":"2019. május. 30. 17:20","title":"Dunai hajóbaleset: mégsem merülnek le a búvárok, nem olyanok a körülmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b994f3-4e93-47ce-a66f-1c67ea9e186a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfontolták a liberálisokat is, de jobban megfelelt a piros pártcsalád.","shortLead":"Megfontolták a liberálisokat is, de jobban megfelelt a piros pártcsalád.","id":"20190531_A_szocialista_EPfrakcioba_ulnek_be_a_DK_kepviseloi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51b994f3-4e93-47ce-a66f-1c67ea9e186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392018a0-12c6-4fef-b30f-0ed4b2bd3511","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_szocialista_EPfrakcioba_ulnek_be_a_DK_kepviseloi","timestamp":"2019. május. 31. 13:37","title":"A szocialista EP-frakcióba ülnek be a DK képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","shortLead":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","id":"20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed03adc-1198-4698-bf12-e3a0f5eac8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 31. 21:10","title":"Fotók: Gyertyagyújtással emlékeztek a hajóbaleset áldozataira a Koreai Nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61a4692-3b23-4691-aba6-2f2c780d449b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És sikerült eladnia őket. ","shortLead":"És sikerült eladnia őket. ","id":"20190531_Facebook_alig_hasznalt_mellimplantatumok_Marketplace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61a4692-3b23-4691-aba6-2f2c780d449b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5605fc1-65cb-4bf2-9be1-8a85bf147cc4","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Facebook_alig_hasznalt_mellimplantatumok_Marketplace","timestamp":"2019. május. 31. 16:42","title":"A Facebookon árulta \"alig használt\" mellimplantátumait egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]