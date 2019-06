Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04959923-88df-49df-9ee7-d4bd1d19f55a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint bedugta azt a konnektorba.","shortLead":"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint...","id":"20190531_apple_macbook_pro_tuz_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04959923-88df-49df-9ee7-d4bd1d19f55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab6a9eb-86aa-4ff5-b7cc-c6628209ad98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_apple_macbook_pro_tuz_baleset","timestamp":"2019. május. 31. 15:33","title":"Kigyulladt egy MacBook Pro, pillanatok alatt elfüstölt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","shortLead":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","id":"20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb881f-6235-4216-98ca-bcbc19acd9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","timestamp":"2019. május. 30. 08:35","title":"Budapesttől délre keresik a hajóbaleset túlélőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64164def-a88b-4be2-85bb-b20687857346","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elmúlt 19 évben 17 mérnökségi szakember halt meg munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt. 