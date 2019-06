Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló oldalt kapott az őrület.



","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek – és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34cc98d-5350-4eeb-991d-952b34fccd50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán érdemesebb megtanulni kezelni az érzéseinket, mint gyűlölködni.","shortLead":"Talán érdemesebb megtanulni kezelni az érzéseinket, mint gyűlölködni.","id":"20190606_Amerika_kapitany_kemenyen_beolvasott_a_Hetero_Pride_szervezoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34cc98d-5350-4eeb-991d-952b34fccd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9801cf-3dc4-4735-90a4-cc54ca722388","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Amerika_kapitany_kemenyen_beolvasott_a_Hetero_Pride_szervezoinek","timestamp":"2019. június. 06. 15:09","title":"Amerika kapitány keményen beolvasott a Hetero Pride szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bolgár vádlottak arra panaszkodtak, hogy nem értik, mit mond a tolmács. Ezért új fordító kirendeléséről döntött a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy másodfokú tárgyalásán csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla.","shortLead":"A bolgár vádlottak arra panaszkodtak, hogy nem értik, mit mond a tolmács. Ezért új fordító kirendeléséről döntött a 71...","id":"20190606_halalkamion_embercsempeszet_masodfok_targyalas_tolmacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871b0021-98c1-4760-89cb-0d900a231438","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_halalkamion_embercsempeszet_masodfok_targyalas_tolmacs","timestamp":"2019. június. 06. 12:55","title":"Halálkamion: rendkívüli biztonsági intézkedések között zajlik a per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem a fejlesztésekre szánják, inkább megtartják maguknak.","shortLead":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem...","id":"20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578cf42b-bfdc-4c43-8bf1-c3facd36f8ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","timestamp":"2019. június. 05. 11:31","title":"Közel százmilliárd forintot vettek ki 2018-ban a cégeikből a kormányközeli oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram fejlesztői elérhetővé tették azt az új funkciót, amivel már dalszövegeket is adhatunk a zenés történetekhez. Egyelőre azonban nem örülhet neki mindenki.","shortLead":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram fejlesztői elérhetővé tették azt az új funkciót, amivel már dalszövegeket is...","id":"20190607_instagram_sztorik_zeneszoveg_dalszoveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd684dc-1139-4a29-88df-1b3a92dd98e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_instagram_sztorik_zeneszoveg_dalszoveg","timestamp":"2019. június. 07. 08:33","title":"Menő újdonsággal rukkolt elő az Instagram, de nem lesz mindenhol elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első vizsgálatok szerint bokaszalagszakadást szenvedett a brazilok szupersztárja.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint bokaszalagszakadást szenvedett a brazilok szupersztárja.","id":"20190606_neymar_copa_america_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd5d525-6a58-4706-956f-81cd91d92cd5","keywords":null,"link":"/sport/20190606_neymar_copa_america_serules","timestamp":"2019. június. 06. 10:42","title":"Megsérült Neymar, nem játszhat a Copa Americán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a NAV, hogy mi mindent kell figyelembe venniük azoknak a diákoknak, akik nyári munkával terveznek pénzhez jutni. ","shortLead":"Közzétette a NAV, hogy mi mindent kell figyelembe venniük azoknak a diákoknak, akik nyári munkával terveznek pénzhez...","id":"20190606_Fontos_dolgokra_figyelmezteti_a_NAV_a_diakmunkasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efbae21-3282-4210-a64a-1b3075340298","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Fontos_dolgokra_figyelmezteti_a_NAV_a_diakmunkasokat","timestamp":"2019. június. 06. 14:54","title":"Fontos dolgokra figyelmezteti a NAV a diákmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","shortLead":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","id":"20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc00f0d-0b6c-401e-8a5e-721c46fca25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","timestamp":"2019. június. 06. 18:00","title":"A pünkösdi hosszú hétvégén a Nagyvárad térig jár majd a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]