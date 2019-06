Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De arról is beszélt Szentpéterváron egy pódiumbeszélgetésen, mindig is kész volt tárgyalni Ukrajnával, csak eddig senki nem ajánlotta fel.\r

\r

","shortLead":"De arról is beszélt Szentpéterváron egy pódiumbeszélgetésen, mindig is kész volt tárgyalni Ukrajnával, csak eddig senki...","id":"20190607_Putyin_az_uj_ukran_elnokrol_Jo_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745dbc22-095b-48b7-b8de-c5c8938ea8b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Putyin_az_uj_ukran_elnokrol_Jo_szinesz","timestamp":"2019. június. 07. 20:12","title":"Putyin az új ukrán elnökről: Jó színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dominic Thiem fináléba jutott a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon, miután öt játszmában legyőzte a világelső Novak Djokovicot.","shortLead":"Dominic Thiem fináléba jutott a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon, miután öt játszmában legyőzte...","id":"20190608_Djokovic_nem_lesz_megint_egyszerre_cimvedo_mind_a_negy_Grand_Slamen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b511f90-f6d7-49b4-9f3f-8cd152e8d201","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Djokovic_nem_lesz_megint_egyszerre_cimvedo_mind_a_negy_Grand_Slamen","timestamp":"2019. június. 08. 17:06","title":"Djokovic nem lesz megint egyszerre címvédő mind a négy Grand Slamen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltűntek után tovább folyik a kutatás - közölte honlapján a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"Az eltűntek után tovább folyik a kutatás - közölte honlapján a rendőrség.\r

\r

","id":"20190609_Hableany_ujabb_holttestet_azonositottak__8_embert_meg_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c99c241-0d3f-4efa-b8eb-e88715032626","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Hableany_ujabb_holttestet_azonositottak__8_embert_meg_keresnek","timestamp":"2019. június. 09. 07:43","title":"Hableány: újabb holttestet azonosítottak - 8 embert még keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívesen látna sokkal több nőt a politikában.","shortLead":"Szívesen látna sokkal több nőt a politikában.","id":"20190607_Naray_Tamas__Jot_tenne_az_arrogancia_es_a_himsoviniszta_poffeszkedes_kiirtasanak_ha_mondjuk_no_lenne_a_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0328a8ad-7155-4cd7-9cd8-955f43b95419","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Naray_Tamas__Jot_tenne_az_arrogancia_es_a_himsoviniszta_poffeszkedes_kiirtasanak_ha_mondjuk_no_lenne_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 07. 14:00","title":"Náray Tamás: “Jót tenne az arrogancia és a hímsoviniszta pöffeszkedés kiirtásának, ha mondjuk nő lenne a miniszterelnök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","shortLead":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","id":"20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebc560-785e-4179-99b4-bda608bde7db","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","timestamp":"2019. június. 07. 14:29","title":"Lelőtte a polgármester egy tízéves gyerek kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyedén győztek az elődöntőben.","shortLead":"Könnyedén győztek az elődöntőben.","id":"20190607_Dontos_Babos_es_Mladenovic_a_Roland_Garroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db54c8fb-391e-4255-9aee-57b082518867","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Dontos_Babos_es_Mladenovic_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 07. 15:21","title":"Döntős Babos és Mladenovic a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket is erősen foglalkoztatják, ezt bizonytíja évről évre a Velencei Biennálé, a világ legnagyobb és legmagasabb presztízsű művészeti seregszemléje. Fotóink ízelítőt nyújtanak az idei termésből, amelyben a magyar színeket Waliczky Tamás képviselte, ő megvalósítható és működőképes képzelt kamerái mellett interaktiv szelfikészítő gépet is kiállított.","shortLead":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket...","id":"20190605_58_Velencei_Biennale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fc5692-5f87-4c52-b318-c1e0616a7bf1","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190605_58_Velencei_Biennale","timestamp":"2019. június. 07. 12:01","title":"Modern poklok és sörösdobozokból font szőnyeg az 58. Velencei Biennálén - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6337e05-7381-4b00-af92-a0d3c4577e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új termékek forgalmazásába kezd az IKEA, amiket kifejezetten a játékosok igényeit szem előtt tartva fejlesztettek, de bárkinek jól jöhetnek, aki sokat ül a számítógépe előtt.","shortLead":"Olyan új termékek forgalmazásába kezd az IKEA, amiket kifejezetten a játékosok igényeit szem előtt tartva...","id":"20190607_ikea_gamer_holmik_unyq_uppkoppla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6337e05-7381-4b00-af92-a0d3c4577e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a22803e-0a2f-4589-8f7b-fa832607f82d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_ikea_gamer_holmik_unyq_uppkoppla","timestamp":"2019. június. 07. 11:03","title":"Az IKEA új termékeit azoknak szánják, akik sokat ülnek a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]