Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma néhány év alatt 10 millióról 15 millióra emelkedett – ezzel magyarázta Damian Mignot, a TUMI európai vezérigazgatója, hogy a luxus bőröndöket, táskákat és utazási kiegészítőket gyártó cég Budapesten nyitotta meg a közelmúltban első közép-európai üzletét.

Egyre többen tartanak attól, hogy hamarosan újra itt lesz a recesszió, és az utazási kedv is megcsappan. Mennyire optimista, hiszen a TUMI eredményei nagyban függenek a turizmus alakulásától?

D. M.: Változatlanul derűlátó vagyok, hiszen az utóbbi évtizedben 4-5 százalékos volt a légi utasforgalom átlagos éves növekedése, s szerintem ez a jövőben is így folytatódik majd. Hogy miért? Részben azért, mert a fejlődő piacokon minden évben egyre többen kezdenek utazni, Kínában például három-négy évvel ezelőtt százmillióan utaztak repülőgéppel, most pedig ez a szám már eléri a 150 milliót. Persze növekedni fognak a minőségi elvárások: az emberek gyakrabban utaznak, mint korábban, s a légiutasok jobban figyelnek a minőségre, mint az autóval utazók mert el akarják kerülni, hogy az érkezésükkor megrongált bőröndöket kapjanak vissza.

De a szakértők azt mondják, hogy a létszám azért nő, mert a turizmus tömegessé vált…

D. M.: Az igaz, hogy a turizmus kezd tömegesebbé válni, de a gazdagabb emberek is egyre többet utaznak. köztük a Tumi bőröndöket használók is, akiknek a hetven százaléka az üzletemberek közül kerül ki.

A TUMI a Samsonite vállalatcsoport kezében van, egyebek mellett még az American Tourister társaságában. Meddig tart még a portfolió bővítése?

D. M.: Amikor másfél évtizeddel ezelőtt csatlakoztam a Samsonite-hoz, a cég alapvetően egymárkás vállalat volt. Most viszont már az a cél, hogy a Samsonite több kategóriában versenyezni képes, valódi többmárkás céggé váljon, nem lehet ugyanis mindenkit csak Samsonite-tal kiszolgálni. A Samsonite-nak megvan a maga területe: praktikus, jó minőségű böröndőket jelent, de ahogy haladunk előre, túl kell lépni a bőröndökön. Itt jön a képbe a TUMI, amely már tíz éve elkezdett azon dolgozni, hogy több legyen, mint egy bőröndgyártó, s életmód branddé váljon. Most a bőröndök részesedése negyven százalék, a táskáké ötven, a maradék tíz százalék pedig kiegészítő. Tudjuk, hogy a Tumi-tulajdonosok általában hat-hét TUMI termékkel rendelkeznek. Meg akarjuk találni a különféle rétegeket, ezért vásárolta meg a Samsonite a női táskákat és egyéb divatcikkeket gyártó francia Lipault-ot, vagy a legjobb hátizsákokkal piacra lépő Gregory-t.

Melyek a Tumi fő piacai?

D. M.: Az USA a legfontosabb piac, a márka is ott született. A második helyen Japán áll, utána következik Kína, Korea Európában pedig az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország. A Tumi Nagy-Britannián keresztül ért el Európába, és most az a célunk, hogy azokban a városokban is megjelenjünk, ahol egyszerre vannak jelen a márkát már ismerő nemzetközi turisták, illetve a fizetőképes helyi vásárlók. Az első hetekben a budapesti üzletben nyolcvan százalékos volt a külföldi turisták aránya, a cél az, hogy lépésről lépésre növeljük a magyar vásárlók forgalmát.

Ki lehet még bármi újat találni a bőröndök terén?

D. M.: Nagyon sok mindent fejlesztünk, de ez is üzlet: figyelembe kell venni, hogy mennyibe kerül egy-egy újdonság bevezetése, s hogy mi az, amit valóban tudnak használni a vásárlók. Mindent ki tudunk találni, akár az önjáró bőröndöt is. A kérdés itt is az, tényleg hasznára lenne-e ez a vásárlóknak. A

Mennyire cél a Samsonite-nál, hogy a vásárlók tudják, ezek a márkák egy céghez tartoznak? Hogy például fokozatosan a prémium termékek felé irányítsák a vásárlókat.

D. M.: Ez egyáltalán nem számít célnak. Minden márkának megvan a maga kapcsolata a vásárlóival, mindenki jó terméket akar. Az emberek nem a csoporttól vásárolnak, hanem a márkától. Ha bemegy a boltba, semmi sem utal arra, hogy a TUMI a Samsonite csoporthoz tartozik. A csoport azért erőt is jelent, a TUMI másfél év alatt húsz üzletet nyitott, ha egyedülálló cég lenne, ezt nem tudta volna megtenni.

TUMI háttér

A márka alapítója az amerikai Charlie Clifford, aki 1975-ben azért hozta létre az új brandet, hogy az utazást kényelmessé, széppé, és egyszerűvé tegye. A TUMI jelenleg a világ 75 országában, közel 2000 üzletben van jelen. A budapesti üzlet – az első a közép-európai térségben – április végén nyílt meg.

A TUMI egyik legnagyobb dobása az volt, hogy 1983-ban a cég alkalmazta elsőként a polgári életben a Ballisztikus Nejlont, s ezzel a forradalmasította az utazási piacot. Ezt az anyagot eredetileg a katonaság használta a második világháborúban, ezzel védte meg a katonákat a fémrepeszektől. A TUMI ezzel az ultra erős anyaggal olyan bőröndöket készített, amik tökéletesen ellenállnak a szakadásnak, és az kopásnak. A fejlesztések folytatódtak: U-cipzáras zsebek, teleszkópos fogantyú, dupla kerekű rendszer, Add-a-Bag, bővítési megoldások – vagyis minden praktikus és utazást segítő, könnyítő terület sorra került. A cég a Tumi Tracer létrehozásával még egy olyan egyedi rendszert is kidolgozott, ami segít abban, hogy az elveszett TUMI termék megtalálja a gazdáját.