Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Selmeci Attila tanítványa világcsúccsal megszerzett világbajnoki címe után elmesélte, hogyan készültek a 200 méter pillangó döntőjére, és mivel nyugtatta előtte az úszója.","shortLead":"Selmeci Attila tanítványa világcsúccsal megszerzett világbajnoki címe után elmesélte, hogyan készültek a 200 méter...","id":"20190724_milak_kristof_vilagbajnok_vilagcsucs_selmeci_attila_edzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ba32ad-b3e0-4b74-8293-9059e9058221","keywords":null,"link":"/sport/20190724_milak_kristof_vilagbajnok_vilagcsucs_selmeci_attila_edzo","timestamp":"2019. július. 24. 21:01","title":"Milák Kristóf edzője: Csodát művelt ez a gyerek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Gábor szerint mindent lát, amit a kerület vezetése megpróbál elrejteni.","shortLead":"Havasi Gábor szerint mindent lát, amit a kerület vezetése megpróbál elrejteni.","id":"20190724_Egy_mentoapolot_indit_a_Momentum_a_22_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34431164-85ce-40dc-b9a7-e76317fe7506","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Egy_mentoapolot_indit_a_Momentum_a_22_keruletben","timestamp":"2019. július. 24. 13:02","title":"Egy mentőápolót indít a Momentum a 22. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint több városban hőmérsékleti rekordokat írhatnak át.","shortLead":"Az előrejelzések szerint több városban hőmérsékleti rekordokat írhatnak át.","id":"20190725_hohullam_nyugat_europa_hoseg_forrosag_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3d7310-0517-431b-81b9-6c5d2b377c74","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_hohullam_nyugat_europa_hoseg_forrosag_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 25. 07:35","title":"Kegyetlenül meleg lesz Nyugat-Európában, most tetőzik az újabb hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Festői környezetben próbálja rendezni a viszonyt a Német Kereszténydemokrata Néppárt és a magyar kormánypárt – ez egyelőre csak döcög.","shortLead":"Festői környezetben próbálja rendezni a viszonyt a Német Kereszténydemokrata Néppárt és a magyar kormánypárt –...","id":"20190725_A_Comoito_partjan_probalt_bekulni_a_Fidesz_es_a_CDU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568da7b2-1b86-4962-9d34-e15cfa29f719","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_Comoito_partjan_probalt_bekulni_a_Fidesz_es_a_CDU","timestamp":"2019. július. 25. 09:23","title":"A Comói-tó partján próbált békülni a Fidesz és a CDU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életvitelszerű közterületi tartózkodás miatt szállítottak fogdába egy hajléktalan embert Budapesten.","shortLead":"Életvitelszerű közterületi tartózkodás miatt szállítottak fogdába egy hajléktalan embert Budapesten.","id":"20190725_A_rendorseg_ujra_lecsapott_orizetbe_vettek_egy_hajlektalant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b2a5ed-4e71-478e-98fa-68c676c5f2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_rendorseg_ujra_lecsapott_orizetbe_vettek_egy_hajlektalant","timestamp":"2019. július. 25. 09:07","title":"A rendőrség újra lecsapott, őrizetbe vettek egy hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","shortLead":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","id":"20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58e6ef-b91a-4238-9c13-d1b304d654cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","timestamp":"2019. július. 23. 21:45","title":"Durva pusztítást végeztek az erdőtüzek Portugáliában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak össze egy Mazdát a Ráday utcában.","shortLead":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak...","id":"20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e22e8-f603-4269-a794-7b427b2dff42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","timestamp":"2019. július. 24. 10:20","title":"Szülinapi ajándékként 3000 színes cetlivel borítottak be egy egész autót Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c063360f-cd53-4768-bd5e-f469a3db144e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operáció akár 24 órán át is eltarthat. A gyerekek és édesanyjuk, valamint az egyik magyar orvos már elutaztak.","shortLead":"Az operáció akár 24 órán át is eltarthat. A gyerekek és édesanyjuk, valamint az egyik magyar orvos már elutaztak.","id":"20190724_Bangladesben_fogjak_szetvalasztani_a_magyar_orvosok_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikreket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c063360f-cd53-4768-bd5e-f469a3db144e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea82028-b4ed-4fa8-b2b8-4f7dced7a909","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Bangladesben_fogjak_szetvalasztani_a_magyar_orvosok_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikreket","timestamp":"2019. július. 24. 07:15","title":"Bangladesben fogják szétválasztani a magyar orvosok a fejüknél összenőtt sziámi ikreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]