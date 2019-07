Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd2affed-1bf1-4872-baef-90de0110ea84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint az esős tavasz miatt csúsztak a munkával, és legkésőbb jövő héten elkészülnek.","shortLead":"A polgármester szerint az esős tavasz miatt csúsztak a munkával, és legkésőbb jövő héten elkészülnek.","id":"20190715_Itt_a_foszezon_de_a_fonyodi_strand_tovabbra_is_fel_van_turva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2affed-1bf1-4872-baef-90de0110ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb1ff4-31b1-4d30-9018-d4e16df184b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Itt_a_foszezon_de_a_fonyodi_strand_tovabbra_is_fel_van_turva","timestamp":"2019. július. 15. 19:55","title":"Itt a főszezon, de a fonyódi strand továbbra is fel van túrva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt tényfeltáró cikksorozatot. Francois de Rugy – aki a Facebookon jelentette be távozását – \"médialincselés\" áldozatának nevezte magát.","shortLead":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt...","id":"20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decdd52a-9bc2-4434-a435-3535b14076d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","timestamp":"2019. július. 16. 17:57","title":"Lemondott a luxuskiadásokkal vádolt francia miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","id":"20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb836593-34b4-4103-b406-8b35375f33d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","timestamp":"2019. július. 16. 09:16","title":"Új ötlet a nyári dugók ellen: az M7-es leállósávján is autózhatnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83165808-250d-4d60-8476-7c78c59e022f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tavaly decemberben garázdálkodott. ","shortLead":"Még tavaly decemberben garázdálkodott. ","id":"20190716_A_birosag_1_ev_probara_bocsatotta_a_ferfit_aki_ittasan_karacsonyi_egosorral_disznovenyeket_boritott_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83165808-250d-4d60-8476-7c78c59e022f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28e4a7e-d7f3-4431-8fb9-394441319361","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_A_birosag_1_ev_probara_bocsatotta_a_ferfit_aki_ittasan_karacsonyi_egosorral_disznovenyeket_boritott_fel","timestamp":"2019. július. 16. 11:53","title":"A bíróság 1 év próbára bocsátotta a férfit, aki ittasan, karácsonyi égősorral dísznövényeket borított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ankarának is komoly zsarolási potenciál van a kezében.","shortLead":"Ankarának is komoly zsarolási potenciál van a kezében.","id":"20190717_eu_szankcio_torokorszag_ciprus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecbdb95-b54c-4d51-8405-f077b03bc6cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_eu_szankcio_torokorszag_ciprus","timestamp":"2019. július. 17. 06:45","title":"Az EU szankciókkal akarja rávenni Törökországot, hogy álljon le a gázfúrásokkal Ciprus vizein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059fa274-10e8-48f6-aa7f-c37cbf3a91ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen hiba miatt napok óta nem működnek az Európai Unió Galileo navigációs rendszeréhez tartozó műholdak, a felhasználókat az amerikaira terelik át. Nem fent van a gond, lent nem oké valami.","shortLead":"Egy ismeretlen hiba miatt napok óta nem működnek az Európai Unió Galileo navigációs rendszeréhez tartozó műholdak...","id":"20190715_europai_gps_rendszer_galileo_muhold_navigacio_helymeghatarozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059fa274-10e8-48f6-aa7f-c37cbf3a91ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4489db7b-d3d3-4c75-a0b7-9fb625821091","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_europai_gps_rendszer_galileo_muhold_navigacio_helymeghatarozas","timestamp":"2019. július. 15. 12:33","title":"Valami nincs rendben az európai GPS-szel, leállt 24 műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudták megmondani, miért tették.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, miért tették.","id":"20190716_10_eves_fiuk_szedtek_szet_a_nyiregyhazi_KRESZtanpalyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdde931-8062-467e-8356-f9d6770a89d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_10_eves_fiuk_szedtek_szet_a_nyiregyhazi_KRESZtanpalyat","timestamp":"2019. július. 16. 13:40","title":"10 éves fiúk szedték szét a nyíregyházi KRESZ-tanpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d9dd1-21dd-4ea2-adf3-df757eab0578","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ha még élne, biztosan hatalmas bulival ünnepelte volna meg első retrospektív kiállítását a hordhatatlan ruhaszobrairól ismert Király Tamás. A Ludwig Múzeumban bemutatott ruhákat már csak azért is érdemes megnézni, mert lehet, hogy tíz év múlva már semmi nem marad belőlük.","shortLead":"Ha még élne, biztosan hatalmas bulival ünnepelte volna meg első retrospektív kiállítását a hordhatatlan ruhaszobrairól...","id":"20190715_kiraly_tamas_divattervezo_ludwig_muzeum_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d9dd1-21dd-4ea2-adf3-df757eab0578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a96109a-249d-42ec-8109-44ccac2d188d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_kiraly_tamas_divattervezo_ludwig_muzeum_kiallitas","timestamp":"2019. július. 15. 20:00","title":"Foszlásnak indult a magyar divatpápa életműve – ki fogja a ruháit megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]