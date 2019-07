Egyre közelebb van az idő, amikor már a benzinkútig sem kell elmenni: az Egyesült Államokban több példa is van arra, hogy cégek kamionokat alakítanak át mobil benzinkutakká, amiket többnyire például olyan nagy fuvarozócégek vesznek igénybe, mint az Amazon. Ilyen modellt működtet többet közt a Filld, a Yoshi és a Booster Fuels is.

Persze mindez a magánszemélyek számára is elérhető, a lényeg, ha például nincs időnk vagy esetleg kedvünk elmenni egy benzinkútra, akkor meg lehet bízni egy ezzel foglalkozó céget, hogy napközben jöjjön a munkahelyünkre, és tankolják fel az autót. Az üzemanyag nem drágább, mint a benzinkutakon, és a kiszállásért is szinte csak jelképes összeget – van, akinél 5 dollárt – kérnek el az amerikai cégek.

Az üzleti modell most már Indiában is terjed, hiszen a hasonló elgondolással működő MyPetrolPump nemrég kapott 1,6 millió dollárnyi befektetést – számol be a TechCrunch. A cég Bengaluruban kezdte meg működését 2017-ben, ám mivel az igény óriási, ezért szükség volt a mostani támogatásra. A cégnek ma már ugyanis 2 ezer ügyfele van, főként nagyobb flottákat üzemeltető vállalatok.

With Y Combinator’s seal of approval, MyPetrolPump raises $1.6 million for its car refueling business https://t.co/qyz6RGKyoN by @jshieber pic.twitter.com/S1Biq9JO2D — TechCrunch (@TechCrunch) July 29, 2019

A cég egyik vezetője, Ashish Gupta a lapnak ugyanakkor elismerte, hogy Indiában más az alapja az üzletnek: amíg az Egyesült Államokban leginkább kényelmi okai vannak a mobil benzinkutak igénybevételének, az ázsiai óriásban ez sokszor gazdasági ok. A benzinkutaknál ugyanis sokszor összejátszik a sofőr és a kútkezelő: bár papíron 50 litert tankolnak, ez a valóságban csak 40, a megspórolt pénzen pedig megosztoznak. Ugyancsak gyakori az üzemanyagok hígítása, ami tönkreteheti a motorokat is – ez is a mobil kutak felé löki az ügyfeleketc.

Környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolható a szolgáltatás, hiszen ezáltal az autóknak nem kell elmenniük a benzinkutakra, így Gupta számításai szerint évente 1 millió tonna szén-dioxid-kibocsátástól kímélik meg a környezetet. A cég ezzel párhuzamosan készül a jövőre is: látván az e-autók népszerűségét, terveik szerint hamarosan elektromos töltőkkel felszerelt járműveket is indítanak.