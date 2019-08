Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elmúlt időszak hőhullámai miatt még fontosabbá vált a klímaváltozás elleni harc, konkrét intézkedésekről továbbra se hallani. Klímaszakértők egy csoportja szerint mindez annak \"köszönhető\", hogy túl optimistán állunk a jövőhöz. Pedig lehet, hogy nem kellene.","shortLead":"Bár elmúlt időszak hőhullámai miatt még fontosabbá vált a klímaváltozás elleni harc, konkrét intézkedésekről továbbra...","id":"20190811_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakatasztrofa_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny_szendioxid_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b996a726-eaae-48f6-82ec-2747f6f7a831","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakatasztrofa_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny_szendioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:03","title":"Lehet, hogy a klímakatasztrófa közelebb van, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus-szeptember környékén ismét megjelennek a poloskák, nem kis bosszúságot okozva a lakosságnak. De lehet-e tudni, mekkora számban jönnek majd? Várható-e invázió? A szakember válaszol.","shortLead":"Augusztus-szeptember környékén ismét megjelennek a poloskák, nem kis bosszúságot okozva a lakosságnak. De lehet-e...","id":"20190811_poloska_poloskainvazio_poloskairtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584df80e-a7c5-430a-b1b8-f8159f6cf414","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_poloska_poloskainvazio_poloskairtas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:46","title":"Az eddiginél is nagyobb poloskainvázió közeleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Andy Vajna szeretett volna filmet készíteni a világhírű futballistáról, Puskás Ferencről, de ezt már nem tudta megvalósítani. Özvegye, Vajna Tímea arról beszélt a kormányoldali Ripostnak, hogy szeretné megvalósítani férje tervét. Ehhez viszont szerinte az kell, hogy megkapja az örökségét és amerikai állampolgár legyen.","shortLead":"Andy Vajna szeretett volna filmet készíteni a világhírű futballistáról, Puskás Ferencről, de ezt már nem tudta...","id":"20190812_Vajna_Timea_ferje_munkajat_folytatvaPuskas_Ferencrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884422fb-606f-4aad-afbb-1d4b25c90f45","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Vajna_Timea_ferje_munkajat_folytatvaPuskas_Ferencrol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:17","title":"Amint amerikai állampolgár lesz, Vajna Tímea filmet forgat Puskásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egyelőre elkötelezett az Android mellett, de ha szükség lesz rá, akár két napon belül is át tudnak majd állni a saját operációs rendszerükre. Erről is szó esett az Őrültech legújabb adásában.","shortLead":"A Huawei egyelőre elkötelezett az Android mellett, de ha szükség lesz rá, akár két napon belül is át tudnak majd állni...","id":"20190811_orultech_podcast_teches_podcast_adas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab049be-d550-4a34-8c1b-c44d9f16bf49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_orultech_podcast_teches_podcast_adas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 21:03","title":"Podcast: A Huawei meglépte, amitől tart a Google és az Android is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót, tetőt összezúztak, de szerencsére csak egy ember sérült meg könnyebben. A 298 utassal a fedélzetén felszálló Boeing 787-es Los Angelesbe indult, amikor a baloldali hajtóműve tönkrement, és kénytelen volt visszafordulni. Az eset után ismét felmerült, hogy esetleg nem a lakott terület fölött kellene vezetnie a légifolyosónak.","shortLead":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót...","id":"20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af474cd-30e3-457c-bb42-7cc62f67dce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:52","title":"Autókat zúztak össze egy norvég utasszállító darabjai a római reptérnél - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki cigarettázni kezdett.","shortLead":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki...","id":"20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6272bf-121f-4ec8-82be-9714ceb7ed4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:31","title":"Rágyújtott egy cigire a felborult tartálykocsi mellett, 60 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","shortLead":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. 