Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem konyítanak hozzá” – véli egy fizikus.","shortLead":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem...","id":"20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c82e70-19a9-46b1-8bfb-73d2ee4648d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:41","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztos: A klímaváltozásra nem Greta Thunberg adja a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57ab0e4-5f81-43f9-8880-bbcee3bbfb56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"I feel like a king in my buggy.\"","shortLead":"\"I feel like a king in my buggy.\"","id":"20190816_ID_Buggy_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c57ab0e4-5f81-43f9-8880-bbcee3bbfb56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0718b3d8-65af-4e86-8f91-64ff45f1f10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_ID_Buggy_Volkswagen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:49","title":"Visszatért Terence Hill homokfutója elektromos buggyként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Környékbeli virágok mintájára tervezték.","shortLead":"Környékbeli virágok mintájára tervezték.","id":"20190816_Az_erdi_kezisek_is_Meszaros_Lorinc_2Rulejaba_oltoznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2481a99d-1fc4-47a0-a290-724ddd42d4d8","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Az_erdi_kezisek_is_Meszaros_Lorinc_2Rulejaba_oltoznek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:53","title":"Az érdi kézisek is Mészáros Lőrinc 2Rule-jába öltöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt. Eredmény pénteken késő délután, kora este.","shortLead":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt. Eredmény pénteken késő...","id":"20190816_Ezerhetszazan_voksoltak_eddig_a_ferencvarosi_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a236c45a-0358-4ea1-8a78-340b24e30ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Ezerhetszazan_voksoltak_eddig_a_ferencvarosi_elovalasztason","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:04","title":"Ezerhétszázan voksoltak eddig a ferencvárosi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai János kihívója, a IX. kerület. Szerdán kezdődött és péntekig tart a voksolás.","shortLead":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai...","id":"20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754a6c6-9c75-4c9d-bb9b-f0a332fa413e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:17","title":"Zavarba ejtő szavazólappal, de elindult a ferencvárosi előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","shortLead":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","id":"20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ccff06-7dfc-4879-9431-c76e81362aae","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:47","title":"Merkel új menekültügyi szabályozást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható források szerint magasabb árfekvésű családi csomaggal kísérletezik Európa egy részén a Spotify. A szolgáltatás így gyűjti a visszajelzéseket egy esetleg áremelés hatásairól.","shortLead":"Megbízható források szerint magasabb árfekvésű családi csomaggal kísérletezik Európa egy részén a Spotify...","id":"20190816_spotify_csaladi_csomag_ar_dragulas_streaming_szolgaltato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acef7afe-375f-448f-bbb1-86756a224826","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_spotify_csaladi_csomag_ar_dragulas_streaming_szolgaltato","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:03","title":"Rossz előjel: drágább lesz a Spotify egyik népszerű csomagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai képviselőház elnöke azt hangoztatta, hogy a britek kilépése nem sodorhatja veszélybe az északír békemegállapodást. ","shortLead":"Az amerikai képviselőház elnöke azt hangoztatta, hogy a britek kilépése nem sodorhatja veszélybe az északír...","id":"20190814_Brexit_az_amerikai_kepviselohaz_nem_szavaz_meg_semmilyen_kereskedelmi_egyezmenyt_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e341c-dc84-41c8-8ece-3c4bac333273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Brexit_az_amerikai_kepviselohaz_nem_szavaz_meg_semmilyen_kereskedelmi_egyezmenyt_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:23","title":"Brexit: az amerikai képviselőház nem szavaz meg semmilyen kereskedelmi egyezményt, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]