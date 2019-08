Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította a füst. A sűrű ködre emlékeztető füsttengerről videó is készült. ","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította...","id":"20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0a995-30cf-4288-ba8a-15984db90bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:30","title":"Tragikus az erdőtűzhelyzet Brazíliában, Sao Paulo füstbe merült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1665faec-9dd1-4cb0-a456-f660b7b4495c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jobb mechanizmusra van szükség szerinte. Mármint ahelyett, hogy az oroszok folyton hazudnak.","shortLead":"Jobb mechanizmusra van szükség szerinte. Mármint ahelyett, hogy az oroszok folyton hazudnak.","id":"20190821_Putyin_elismerte_hogy_fegyverkiserlet_volt_a_nuklearis_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1665faec-9dd1-4cb0-a456-f660b7b4495c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a0170c-7e8c-4d94-bb7e-db7a3c0b4c63","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Putyin_elismerte_hogy_fegyverkiserlet_volt_a_nuklearis_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:31","title":"Putyin elismerte, hogy fegyverkísérlet volt a nukleáris baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283498c9-5020-4631-b6b2-0c3c44bd5206","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Rus Adrián közölte, hogy nem hajlandó elutasítani a román válogatottat a magyar kedvéért, a tartalékokhoz száműzték.","shortLead":"Miután Rus Adrián közölte, hogy nem hajlandó elutasítani a román válogatottat a magyar kedvéért, a tartalékokhoz...","id":"20190822_Megbuntettek_a_roman_jatekost_mert_nem_akart_magyar_valogatott_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=283498c9-5020-4631-b6b2-0c3c44bd5206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc5278b-f35b-40f4-a91f-1f4e8ee86a69","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megbuntettek_a_roman_jatekost_mert_nem_akart_magyar_valogatott_lenni","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:28","title":"Megbüntethették a román játékost, mert nem akart magyar válogatott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki, hogy megszilárdítsa hatalmát. A politikai elit többi tagja nem lelkesedik ennyire a választásért, de egyelőre senki nem találta meg a jó megoldást. ","shortLead":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki...","id":"20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428aa61-dc6d-4bf5-86ec-460c9a912fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:00","title":"Matteo Salvini keveri a kártyákat Rómában, de senki nem követné a stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lányokra még tucatnyi műtét vár. ","shortLead":"A lányokra még tucatnyi műtét vár. ","id":"20190821_Sziami_ikrek_a_masik_kislany_is_kinyitotta_a_szemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866983e1-ac2c-4e1e-9f9d-93253eee01a3","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Sziami_ikrek_a_masik_kislany_is_kinyitotta_a_szemet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:50","title":"Mindkét szétválasztott sziámi iker állapota stabil, a másik kislány is kinyitotta a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc helyről lőtték fel a rakétákat. ","shortLead":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc...","id":"20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88272fd-1957-472c-9afe-abd0c02f417d","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","timestamp":"2019. augusztus. 20. 22:17","title":"Ha lemaradt a nagy durrogtatásról, akkor nézzen róla szép képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","shortLead":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","id":"20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6adef2a-4152-4109-85c7-2439efa25705","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:21","title":"1200 lóerős 4 személyes új villanyautó tör a Porsche Panamera babérjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara - írja a HVG hetilap.","shortLead":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara...","id":"201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2e689-6bde-40de-a8a6-891d36d73303","keywords":null,"link":"/itthon/201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:32","title":"Lassan Budapestre költözik a Pázmány Egyetem teljes bölcsészkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]