Kampányolás a zavarosban: Budapesten bármit lehet?

Szépítjük és fejlesztjük a közterületeinket, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, a családbarát kerület

– olvasható hetek óta óriásplakátokon és hirdetőoszlopokon szerte a 18. kerületben. A reklámozó a kerületet 2010 óta a Fidesz–KDNP színeiben vezető polgármester, Ughy Attila. A plakátok felső részén, viszonylag nagy betűvel szerepel a polgármester neve, alul a Facebook-oldala, illetve a kerületi önkormányzat elérhetősége.

Nem a 18. az egyedüli kerület Budapesten, ahol a hivatalos, augusztus 24-i kampányrajtot meg sem várva a polgármesterek – ahogyan ők nevezik – fejlesztési tablókat, tájékoztató plakátokat tettek ki zömmel játszóterek, óvodák, orvosi rendelők mellé. Szerintük arról van szó, hogy számba vették az elmúlt öt év munkáját, és csak a törvényben is megkövetelt tájékoztatási kötelezettségüknek tesznek eleget plakátok és táblák formájában – több millió forinttal megterhelve így az általuk vezetett kerületek büdzséjét.

Van persze olyan hely is, ahol egyszerűen hirdetni kezdték már a jelöltet. Újbudán például pont Hoffmann Tamás polgármester arcával hirdetnek egy őszköszöntő fesztivált, a VI. kerületben azonban egyszerűen választási plakátok kerültek ki már augusztus 20-án Hassay Zsófia fideszes polgármestert és a Fidesz–KDNP jelöltjeit hirdetve.

A főváros huszonhárom kerületének küldtünk e-mailt, arra voltunk kíváncsiak, hogy

helyeztek-e ki (óriás)plakátokat,

mennyit költenek erre a kerület költségvetéséből,

mire a legbüszkébbek, mi került a plakátokra?

A huszonhárom városrész közül mindössze négyből, Csepelről, Zuglóból, Pesterzsébetről és Rákosmentéről kaptunk választ.

A 18. kerületből nem, noha ott a hatalomközelivé tett Mahir Cityposter Kft.-vel szerződött az önkormányzat. A hvg.hu megszerezte a szerződést, amelyet 2019. június 7-én kötött Ughy Attila polgármester a HVG plakátjait eltüntető céggel. A kft. nevében Kovács István ügyvezető írta alá a megállapodást. Eszerint 2019. június 16-tól 2019. augusztus 15-ig harminchét helyre összesen 92 plakát került, a munka hivatalos címe:

Identitáserősítő és eredménykommunikáció.

A hirdetésekért összesen 4 millió 89 ezer 400 forintot kért és kapott a nemrég még a Simicska-birodalomhoz tartozott, majd tavaly év végén Mészáros Lőrinc ügyvédjéhez átkerült cég. A pénzt az önkormányzat havonta utalta, 1 millió 610 ezer forintos részletekben.

Érdekesség, hogy mind az óriásplakátokra, mind az oszlopokon elhelyezett hirdetésekre gáláns, 91 százalékos kedvezményt kapott a Mahir Citypostertől a kerület. Ez azt jelenti, hogy volt olyan plakát, amelynek átlagos listaára 42 ezer forint, a kerületnek mégis alig 4 ezret kellett fizetnie érte, darabonként. Egy másik hirdetés esetében pedig a 10 ezer 200 forintos átlagos listaár helyett mindössze 946 forintot kért a cég, szintén darabonként. A kihelyezés összesen 3 millió 220 ezer forintra jött ki, ehhez számolták még a 27 százalékos áfát, ami 869 ezer 400 forintot jelentett, így lépte át a számla végül a 4 milliót.

Kampány nincs, tájékoztatás van

Az önkormányzat választási kampánnyal nem foglalkozik

– közölte Ábel Attila, Csepel fideszes, tájékoztatásért felelős alpolgármestere. A kerületbe mégis több mint száz – ahogyan az alpolgármester nevezte – "tájékoztató táblát" tettek ki. Úgy fogalmazott, az előkészítéskor maguk is meglepődtek, „hiszen számba kellett venni az elmúlt öt év munkáját”. Hangsúlyozta azt is, hogy „ehhez képviselő-testületi döntés is volt, egy ellenszavazattal. Vagyis még az ellenzéki képviselők többsége is tudta és elfogadta, hogy tájékoztatásra van szükség.”

A képviselők 2019. június 13-án, rendkívüli ülésen tárgyalták Borbély Lénárd, Fidesz–KDNP-s polgármester előterjesztését a kerületi lakosság tájékoztatásáról, ez volt a második napirendi pont. Az ülés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a képviselők először nem is igazán értették, miről van itt szó, „Polgármester úr majd elmegy Csepelen különböző helyekre és fórumokon számol be a lakosságnak az önkormányzat által végzett munkáról?” – kérdezte az ellenzéki Takács Mónika, aki egy ideig az ellenzék közös polgármesterjelöltje is volt, amíg az MSZP vissza nem léptette. A polgármester erre úgy reagált, a lakossági tájékoztatás azt jelenti, hogy beszámolnak a végzett munkáról,

hiszen az emberek hajlamosak elfelejteni sok mindent, hogy például valami milyen volt, milyen lett.

A javaslatról rohamtempóban, a bizottságok véleményének kihagyásával döntöttek: 17 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadták, noha a képviselőknek fogalmuk sem volt róla, hogy milyen is lesz ez a tájékoztatás, szóbeli vagy írásbeli, illetve, hogy mennyibe fog kerülni. A viharosra sikerült testületi ülés óta hirdetőtáblák kerültek és – úgy tudjuk – még kerülnek is ki a csepeli közterületekre. A táblákon csak a fideszes képviselők fényképe látható a polgármesteré mellett. Vagyis az ellenzéki képviselők, akik 2014-ben egyéni mandátumot nyertek (4 ilyen is van), még akkor sem szerepelhetnek ezeken a táblákon, ha történetesen megszavazták az előterjesztést.

Hasonló információs táblák a 8. kerületben is kikerültek, az Info Pont névre keresztelt fémtáblákkal láthatóan a jövőre is gondolt a Fidesz–KDNP által vezetett önkormányzat, hiszen hirdetési helyek vásárlása helyett egyszerűen ácsolt magának párat – összesen 34-et. A cél az önkormányzat vívmányainak bemutatása – más kérdés, hogy ellenzékiek szinte azonnal meghekkelték a táblákat.

Az Átlátszó közadatigényléséből tudható, hogy a júliusban felszerelt táblák kihelyezése (anyagköltséggel és munkadíjjal) bruttó 414 390 forintjába került az önkormányzatnak. Vagyis összesen 14 millió forintos kiadásról van szó, amelyhez plakátonként 50 ezer forintos egyszeri tervezési díj, darabonként pedig bruttó 2413 forint nyomtatási költség járul majd, ha pedig megrongálják a tábla két oldalán levő plexilapokat, azokat bruttó 7112 forintért cseréli az önkormányzat.

A hagyományostól eltérő kommunikáció

Az ellenzéki vezetésű Zuglóban sem felejtenek el beszámolni a fejlesztésekről, ott óriásplakát nincs, az önkormányzati honlapot és a Facebook-oldalt használják erre a célra. Úgy tudjuk, 2019-ben eddig összesen 37 ezer 718 forintot költöttek a közösségi oldalon hirdetésre, a grafikai költés havi átlagos költsége 300-400 ezer körül mozog,

de ennek az égvilágon semmi köze a kampányhoz

– írták.

Hasonló válasz érkezett Pesterzsébetről is: „Önkormányzatunk sem óriásplakátot, sem más választási hirdetményt nem helyezett ki eddig, és nem is tervezi a jövőben sem” – válaszolta Gasztonyi Ildikó, a helyhatóság szervezési osztályvezető-helyettese, aki közölte azt is, hogy plakáthelyeket viszont biztosítanak a kampány idejére. „183 darab ideiglenes plakáthelyet (szavazókörönként 3 darabot) biztosítunk a jelölő szervezetek, jelöltek részére a kerületben, melyeket a közterületeken oszlopok és fák köré helyezünk el” – írta. A táblák az önkormányzat tulajdonában vannak, ezek kihelyezési, begyűjtési és tisztítási becsült költsége 950 ezer forint plusz áfa. Ez azonban nem Pesterzsébet saját ötlete, hasonló táblák – ahogy korábban is – Budapest-szerte tűntek fel a kampánystartot megelőző héten.

A 17. kerületet 13 éve vezető Riz Levente néhány napja jelezte, hogy betegsége miatt nem indul újra az őszi választáson – Rákosmente önkormányzata ezek után úgy döntött: nem lesz önkormányzati óriásplakát. Ezzel kapcsolatban a kerülettől azt a rövid és velős választ kaptuk, hogy

mivel az önkormányzat nem vesz részt semmilyen választáson, így értelemszerűen kampánytevékenységet sem folytat.

Keretek nélkül

Szabályozatlan a terület, sok a fehér folt – ezzel magyarázta a hvg.hu-nak a Political Capital választási szakértője, László Róbert azt, hogyan lehet már jóval a hivatalos kampányidőszak előtt plakátakciókba fogni. Azt mondta, a választási eljárási törvény vonatkozó passzusait csak az ötvennapos kampányidőszakra lehet vonatkoztatni, ami azon kívül esik, arról egy szót sem szól a jogszabály.

A plakáttörvényt 2017-ben módosították, eredetleg azzal a céllal, hogy a Jobbik plakátjait eltüntessék a választók szeme elől, ez azonban kétharmad híján meghiúsult, a kormánypárti képviselők csak annyit tudtak elérni, hogy kampányidőszakon kívül kizárólag listaáron lehessen hirdetni (úgy látszik, a 18. kerület kivétel). A parlament tavaly a választási eljárási törvényt is módosította, a vadplakátolást akarták ezzel betiltani, de a plakátok tartalmára vonatkozóan alig van valami fogódzó a törvényben, amely kimondja, hogy

kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére.

László Róbert szerint nem véletlen, hogy nincs egyértelmű iránymutatás, „a kormány, az önkormányzatok így lényegében kampányidőszakon kívül úgy és annyit kampányolnak, ahogy és amennyit akarnak, csak a pénz szab határt, pontosabban az sem”.