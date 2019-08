Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint a jelenlegi rendszer aljasabb, mint a nyilasuralom volt.","shortLead":"Az író szerint a jelenlegi rendszer aljasabb, mint a nyilasuralom volt.","id":"20190823_Ungvary_Rudolf_szerint_Orban_is_a_regi_fasisztak_klonja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765a498c-3efe-4f19-b468-b2abdd6acf11","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ungvary_Rudolf_szerint_Orban_is_a_regi_fasisztak_klonja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"Ungváry Rudolf szerint Orbán is a régi fasiszták klónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fea74bf-46f9-445a-acfd-29c01740034a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Milyen árat kell fizetnünk azért, ha szeretnénk a magunk uraiként ott, és akkor dolgozni, ahol és amikor csak akarunk? Valóban megéri digitális nomád életmódra váltani? És mit szólnak ehhez a munkaadók? Külföldön és Magyarországon élő, kezdő és tapasztalt digitális nomádok meséltek küzdésről és felemelő tapasztalatokról. \r

","shortLead":"Milyen árat kell fizetnünk azért, ha szeretnénk a magunk uraiként ott, és akkor dolgozni, ahol és amikor csak akarunk...","id":"samsungbch_20190823_digitalis_nomad_hr_tavmunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fea74bf-46f9-445a-acfd-29c01740034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42a6cb3-86d9-4fac-9fb6-aacd066ab60e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190823_digitalis_nomad_hr_tavmunka","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:30","title":"Szabad leszel, de magányos is – Ilyen az élet digitális nomádként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","shortLead":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","id":"20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd9623-fab2-436d-8b36-19d43eb16e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:49","title":"Európa-szerte kevés lesz a körte idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","shortLead":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","id":"20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454f1094-9504-498b-9fa2-59f0ad543d14","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:23","title":"Független civilként mutatta be a Hír Tv a pécsi Fidesz emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30835b02-eb0d-4a1a-93dd-02c3cc9799c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedi karakterű modell az Audin belül az RS6 Avant, de el lehet játszani a gondolattal, milyen lenne normál változatban is. ","shortLead":"Egyedi karakterű modell az Audin belül az RS6 Avant, de el lehet játszani a gondolattal, milyen lenne normál...","id":"20190823_Audi_RS6_szedan_XTomi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30835b02-eb0d-4a1a-93dd-02c3cc9799c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1668e3ec-ab99-4a18-a48c-075afd8aed28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Audi_RS6_szedan_XTomi","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:29","title":"Photoshoppereknek nem akadály, ami az Audinak igen - ilyen lenne az RS6 szedánként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szakemberek úgy vélik, hogy egyelőre más miatt érdemes aggódni.","shortLead":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO...","id":"20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971796a7-2913-4aa0-aedc-c0e81177c5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:03","title":"A WHO szerint a vízben lévő mikroműanyagok nem veszélyesek, de azért még kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most a firenzei Gallerie dell'Accademia német vezetőjét, Cecilie Hollberget rúgták ki. Mások inkább önként távoztak. ","shortLead":"Most a firenzei Gallerie dell'Accademia német vezetőjét, Cecilie Hollberget rúgták ki. Mások inkább önként távoztak. ","id":"20190822_Nemkivanatosak_lettek_a_kulfoldi_muzeumigazgatok_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5b51fb-5893-4312-8817-93bb6e4051a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Nemkivanatosak_lettek_a_kulfoldi_muzeumigazgatok_Olaszorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:08","title":"Nemkívánatosak lettek a külföldi múzeumigazgatók Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","shortLead":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","id":"20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb26199-4f42-4c3e-8b6d-b60a05e6271c","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 21:43","title":"Egyetlen meccs választja már csak el Babost a US Opentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]