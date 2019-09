Nemrég írtunk arról, hogy elindult a felszámolása a Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt.-nek, amely a város központjában levő telephelyén nem csak a legendás kávéfőzőket gyártotta, hanem lámpákat is. Ez utóbbiakat az IKEA megrendelésére fejlesztették volna, ám ez sikertelen próbálkozás volt, óriási veszteségekkel működött már tavaly is az üzem, végül az év elejére már az összes dolgozóját kénytelen volt elküldeni a cég. Azt már akkor is írtuk, hogy a kávéfőző gyártása nagy valószínűséggel nem szűnik meg, hiszen már hónapokkal a csőd előtt több cég alakult a gyártás folytatására.

A „vasipari” gyengélkedésével párhuzamosan már tavaly megalapították a Szarvasi Háztartásigép Zrt.-t, a Deerplast Kft. pedig a gyártásba kapcsolódott be az idén, ez utóbbi egyébként alvállalkozóként már a „vasiparival” is kapcsolatban állt a kávéfőzők gyártása kapcsán is. Még a múlt héten a hvg.hu is megkereste a gyártót, azt a választ kaptuk, hogy a működéshez szükséges pénzügyi hátteret a Szarvasi Háztartásigép Zrt. biztosítja, lényegében a Deerplast Kft. számára is a gyártás anyagi hátterét adja, valamint a szarvasi márkanév megőrzése is a Háztartásigép Zrt. feladata volt. Takács Zoltán, az utóbbi cég vezetője a Portfolio.hu portálnak adott interjújában külkereskedelmi célokról is beszélt, rövidesen főként a balkáni országokba fogják eladni a kávéfőzőket, mivel főként a hasonló kávézási szokásokkal bíró térségeket érdemes megcélozni a cégvezető szerint, így nem akarnak a lattéval és a cappuccinóval versenyezni.

A cég hivatalosan most jelentette be, hogy folytatják a gyártást, nyilván azért, mert várni kellett arra, hogy elinduljon a Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. felszámolása. Ez augusztus közepén megtörtént, így az egykori munkások elmaradt béreit, és a végkielégítéseket is kifizethetik hamarosan. Mivel azonban a kávéfőző gyártása folytatódik, mintegy 58 dolgozót továbbfoglalkoztatnak a januárban elbocsátott 400 munkásból. A gyártó most kiadott közleményében azt írják, hogy évente 100 ezer berendezést terveznek, azokat a nagy áruházakban is forgalmazzák, mint például, a Tesco, Spar és más üzletek.