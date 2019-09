Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Fesztiválzenekarra világszerte Magyarország kulturális nagyköveteként tekintenek. A tao megszűnésével több száz millió forint esett ki a zenekar költségvetéséből. Fischer Iván viszont bizakodó.","id":"20190913_Fischer_Ivan_A_taokompenzacio_nelkul_osszeomlanak_a_terveink","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:10","title":"Fischer Iván: A tao-kompenzáció nélkül összeomlanak a terveink" A tao megszűnésével több száz...","id":"20190913_Fischer_Ivan_A_taokompenzacio_nelkul_osszeomlanak_a_terveink","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:10","title":"Fischer Iván: A tao-kompenzáció nélkül összeomlanak a terveink" Most ismét a Fidesz jelöltjeként indul. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Irodánál történtek után Erdősi László herceghalmi polgármestert megpróbálták lemondatni, de nem sikerült. Most ismét a Fidesz jelöltjeként indul.","id":"20190911_Fideszeskent_indul_polgarmesternek_a_kopaszbotranyban_erintett_Erdosi_Laszlone_ferje","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:33","title":"Fideszesként indul polgármesternek a kopaszbotrányban érintett Erdősi Lászlóné férje" ","shortLead":"Karácsony szerint orosz módszereket idéz az önkormányzati polgármester-jelöltek vegzálása, és hogy a rendőrség kezd szereplővé válni a kampányban.","id":"20190911_Karacsony_Kezdem_Moszkvaban_erezni_magam","timestamp":"2019. szeptember. 11. 21:10","title":"Karácsony: \"Kezdem Moszkvában érezni magam\"" Mind tudjuk, hogy létezik az az ősi női tudás, ami régen szinte szavak nélkül öröklődött generációról generációra. De mi a helyzet most? Felgyorsult világunkban hogyan és mit örökölnek lányaink? Rendhagyó kísérletünkben egy 53 éves anya és 22 éves lánya farkasszemet nézett egymással egy finom kávé mellett, hogy kimondjanak dolgokat, amik régen talán nem hangozhattak volna el. Mi pedig lejegyeztük.","id":"remifeminplus_20190911_nok_generaciok_tanacs_anyja_lanya","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:30","title":"Ütköztettük a generációkat: mit tanácsol egymásnak anya és lánya?" De...","id":"remifeminplus_20190911_nok_generaciok_tanacs_anyja_lanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e699f4-142a-40f7-a2ef-07e11d3974d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd202cc2-c607-4fb0-b8df-aa1fe00880c9","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190911_nok_generaciok_tanacs_anyja_lanya","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:30","title":"Ütköztettük a generációkat: mit tanácsol egymásnak anya és lánya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videós összefoglaló az új Európai Bizottság névsorának megjelenése után. Elmagyarázzuk, hogy miért meglepetés a testület összetétele, miért nem dőlhet hátra Orbán Viktor, és mit jelenthet, ha Trócsányi Lászlót nem szavazzák meg az EP-ben. ","shortLead":"Videós összefoglaló az új Európai Bizottság névsorának megjelenése után. Elmagyarázzuk, hogy miért meglepetés...","id":"20190912_Ket_es_fel_perc_alatt_kepbe_hozzuk_Trocsanyi_es_von_der_Leyen_helyzeterol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e148cf4-0b69-4e63-bd34-3d921146bb31","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Ket_es_fel_perc_alatt_kepbe_hozzuk_Trocsanyi_es_von_der_Leyen_helyzeterol__video","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:33","title":"Két és fél perc alatt képbe hozzuk Trócsányiról, von der Leyenről és az új Bizottságról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]