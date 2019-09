Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45818190-75b3-4e32-b28b-cce0ab68bbba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna, a bőre és a vére is kékké vált tőle.","shortLead":"Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna...","id":"20190924_fajdalomcsillapito_kek_ver_fogfajas_benzokain_cianozis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45818190-75b3-4e32-b28b-cce0ab68bbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e8035-b43d-4da7-a1d2-d1c66ca8ac90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_fajdalomcsillapito_kek_ver_fogfajas_benzokain_cianozis","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:03","title":"Kékké változott egy nő vére a sok bevett fájdalomcsillapítótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e136ce-1e26-47b1-ad03-d92f68ae65c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat kötelezte a tulajdonost, hogy öt napon belül hárítsa el a veszélyt. ","shortLead":"Az önkormányzat kötelezte a tulajdonost, hogy öt napon belül hárítsa el a veszélyt. ","id":"20190924_Veszelyhelyzet_alakult_ki_a_Logodi_utcaban_a_leomlott_tamfal_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e136ce-1e26-47b1-ad03-d92f68ae65c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2902c1ac-d24d-40c3-9381-6017d1f49c13","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Veszelyhelyzet_alakult_ki_a_Logodi_utcaban_a_leomlott_tamfal_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:34","title":"Veszélyhelyzet alakult ki a Logodi utcában a leomlott támfal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8984315d-2117-42e4-abcc-1c32dad2ac4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiről eddig csak találgattak, azt most megerősítette a gyártó: 108 MP-es kameraérzékelő kerül a kedden debütáló új Xiaomi telefonba. Emellett a szó szoros értelmében képet kapunk arról, hogy mit tud ez a fényképezőmodul.","shortLead":"Amiről eddig csak találgattak, azt most megerősítette a gyártó: 108 MP-es kameraérzékelő kerül a kedden debütáló új...","id":"20190923_xiaomi_mi_mix_alphaba_a_samsung_108mpes_kameraszenzora_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8984315d-2117-42e4-abcc-1c32dad2ac4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529c0ea8-6d61-4aaf-a237-0b8f53ea406a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_mi_mix_alphaba_a_samsung_108mpes_kameraszenzora_kerul","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:03","title":"Tényleg 108 MP-es érzékelő kerül az új Xiaomi telefonba: ezt tudja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d0d638-b8be-4efc-8157-8d44e80d6ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen ásványra bukkantak egy dél-afrikai gyémántbányában zajlott feltárás során a szakemberek. A belseje is érdekes.","shortLead":"Eddig ismeretlen ásványra bukkantak egy dél-afrikai gyémántbányában zajlott feltárás során a szakemberek. A belseje is...","id":"20190924_asvany_gyemant_goldschmidtit_geologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d0d638-b8be-4efc-8157-8d44e80d6ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8722ab76-a704-4b90-a9c0-7261a3430338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_asvany_gyemant_goldschmidtit_geologus","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:03","title":"Olyan ásványt találtak egy gyémántban, amilyet még soha nem láttak a geológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak, hogy ki tudják fizetni a 700 millió forintos kezelést. A Zolgensma az Egyesült Államokban hatalmas vitákat generált, a csillagászati ára miatt sok biztosító csak feltételekkel hajlandó finanszírozni, mert még nem bizonyított a hosszú távú hatása. Magyarországon tavaly óta egy másik kezelés is reményt adhat az SMA-s betegeknek, de egyelőre csak egyedi elbírálás esetén, kizárólag gyerekeknek finanszírozza az állam. A világon eközben újra fellángolt a vita: meddig mehetnek el a gyógyszergyártók a profit érdekében? ","shortLead":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak...","id":"20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea5506-6ea6-4ec1-b32e-701ddced32b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:30","title":"Gyűjt az ország Zentének, de hogy lehet egy gyógyszer 700 millió forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországon nagyjából 70 ezren lehetnek úgy hepatitis C-vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla.","shortLead":"Magyarországon nagyjából 70 ezren lehetnek úgy hepatitis C-vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla.","id":"20190925_Ingyenes_hepatitis_Cszures_lesz_az_orszag_tobb_varosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53839201-ee1f-4ff2-a002-8e297ba62667","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ingyenes_hepatitis_Cszures_lesz_az_orszag_tobb_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:30","title":"Ingyenes hepatitis C-szűrés lesz az ország több városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","shortLead":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","id":"20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d134aa-b958-49de-b40f-a478879ab5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:27","title":"Szöllősi György: Az egész magyar nemzet érdeme, hogy Zsóri nyerte a Puskás-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]