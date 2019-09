Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","shortLead":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","id":"20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e73da3-20ba-4d44-887c-60f2ce9c4ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:41","title":"Elmaradhat a Váralagút felújítása, annyira megszaladtak a költségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","shortLead":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","id":"20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b02c62-8f37-4ffa-bdbf-6c9cd937af7e","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:45","title":"Hiába építik a stadionokat, 2023-ig biztosan nem lesz BL-döntő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c06fa4-5144-4ee0-a3c6-4bec7dff6874","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington megtagadta a vízum kiadását. ","shortLead":"Washington megtagadta a vízum kiadását. ","id":"20190924_egyesult_allamok_vizum_oroszorszag_kuldottseg_ensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29c06fa4-5144-4ee0-a3c6-4bec7dff6874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873c41d1-b314-4f06-9f0f-28fd34f406bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_egyesult_allamok_vizum_oroszorszag_kuldottseg_ensz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:46","title":"Nem engedik be az USA-ba az orosz ENSZ-küldöttség tíz tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","shortLead":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","id":"20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204b67d-9e5a-4ce2-896d-df156e780b24","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:21","title":"IKEA-lakás annyiért, amennyit fizetni tud érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak, hogy ki tudják fizetni a 700 millió forintos kezelést. A Zolgensma az Egyesült Államokban hatalmas vitákat generált, a csillagászati ára miatt sok biztosító csak feltételekkel hajlandó finanszírozni, mert még nem bizonyított a hosszú távú hatása. Magyarországon tavaly óta egy másik kezelés is reményt adhat az SMA-s betegeknek, de egyelőre csak egyedi elbírálás esetén, kizárólag gyerekeknek finanszírozza az állam. A világon eközben újra fellángolt a vita: meddig mehetnek el a gyógyszergyártók a profit érdekében? ","shortLead":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak...","id":"20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea5506-6ea6-4ec1-b32e-701ddced32b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:30","title":"Gyűjt az ország Zentének, de hogy lehet egy gyógyszer 700 millió forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők számára – prémium kategóriába tartozik, ezért a mérete sem szokványos.","shortLead":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők...","id":"20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669a881c-8dde-4530-9f3d-13ae22d0ef24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:03","title":"Na, ez remek lesz: fél képernyőt elfoglaló reklámot vezet be a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de az biztos, hogy valami készül a keresőóriásnál.","shortLead":"Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de...","id":"20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7200d3-5ac6-40e8-bdad-a5c512b7574a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:03","title":"A Google állítja: csináltak egy számítógépet, ami 3 perc alatt végez egy 10 000 évig tartó számítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]