[{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","shortLead":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","id":"20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082dc5b-b869-4838-8b0b-f3628a31fc2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:15","title":"Rá ne kattintson a Raiffeisen nevében terjedő levélre, az adatai bánhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","shortLead":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","id":"20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7c98a3-4674-4c2c-ad1c-3777158f3c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Ürülékkel kenték össze az I. kerületi ellenzéki iroda ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. 