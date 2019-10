A gyakorlatban már rég megvalósult, papíron viszont csak most lett vége az Echo Tv-nek, amelyet eredetileg a Simicska Lajos tulajdonában álló HírTV versenytársának szerettek volna, ami félig-meddig sikerült is.

Az Echo Tv-t 2005-ben indította Széles Gábor, Mészáros Lőrinc 2016-ban vette meg. Rá egy évre teljesen megújult a csatorna, rengeteg technikai fejlesztést hajtottak végre, milliárdos összegből. Maga a brand azután szűnt meg létezni, hogy Simicska eladta érdekeltségeit – ahogy akkor fogalmaztak, “visszafoglalta a jobboldal az elbitorolt HírTv-t” -, a két tévé viszont sok volt, ezért úgy döntöttek, marad a HírTV, az Echo Tv név pedig eltűnik.

Az Echo TV-sek ekkor megszállták a HírTV-t, ahonnan szinte minden régi munkatársat elküldtek. Papíron az Echo a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványé lett (KESMA), tulajdonosként is a KESMA volt bejegyezve, most viszont a tévét üzemeltető cég véglegesen eltűnt a nyilvántartásokból, és hivatalosan is beolvadt a HírTV-t üzemeltető cégbe. Az Echo TV műsorszolgáltatása április elsejétől szűnt meg, ám ahogy a munkatársak, úgy a műsorok egy része is átökltözött a HírTV csatornájára.

Az erről szóló közleményt idén márciusban jelentették meg, a cég mégis csak most, szeptember végén olvadt be hivatalosan a HírTV-be. Hogy miért csak most, azt nem tudni pontosan, de úgy tűnik, hogy a KESMA mindent egy napon intézett el. Ugyanígy szeptember 30-ai hatállyal olvadt be a szintén a KESMA tulajdonában álló Mediaworksbe számos, egyébként szintén KESMA-s cég, közte a Modern Media Group, amely Habony Árpád érdekeltsége volt, és ami a 888.hu-t illetve a Lokált és a Lokál Extrát adja ki, valamint az egykor Ómolnár Miklós tulajdonában álló, és ma már szintén KESMA-s Ripost Média Kft., amely pedig a Ripostot.

Az Echo Tv utolsó vezérigazgatója Répásy Bálint volt, aki nem marad munka nélkül, eddig párhuzamosan vitte az Echo Tv-t és a HírTV-t üzemeltető céget, a HírTV-ben pedig maradt vezérigazgató.