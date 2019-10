Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","shortLead":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","id":"20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffa9a4e-22a1-452c-ae68-e88c81c7fddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","timestamp":"2019. október. 07. 15:21","title":"A nap fotója: Hamilton szuperdrága hibrid Ferrarijával pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","shortLead":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","id":"20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6510910f-d3be-49ad-b1c3-c561f20978ec","keywords":null,"link":"/elet/20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","timestamp":"2019. október. 06. 10:52","title":"Ilyen még nem történt: eszközt használó disznókat sikerült filmre venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58879561-cbd3-46b3-bc51-5cd36a7b33f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A síelők üvegfalú lifttel mennek fel az Amager Bakke üzemcsarnokának 85 méter magas tetejére, ahonnan egy 450 méter hosszú zöld műanyag lesiklószőnyeg kanyarog le. A liftből kilátás nyílik a dán fővárosra és az üzem belsejébe.","shortLead":"A síelők üvegfalú lifttel mennek fel az Amager Bakke üzemcsarnokának 85 méter magas tetejére, ahonnan egy 450 méter...","id":"20191006_szemetegeto_ho_nelkuli_sipalya_dania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58879561-cbd3-46b3-bc51-5cd36a7b33f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6665c9d6-e446-448b-8ab1-d456666d2763","keywords":null,"link":"/elet/20191006_szemetegeto_ho_nelkuli_sipalya_dania","timestamp":"2019. október. 06. 18:23","title":"Szemétégetőn nyílt hó nélküli sípálya Dániában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és stábja ellen, nem volt hajlandó közölni Pikó Andrással, hogy mi alapján szüntették meg a nyomozást. Most kiderült. ","shortLead":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és...","id":"20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0810b-691f-4e19-b55c-e371e443a904","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","timestamp":"2019. október. 06. 11:18","title":"Bűncselekmény hiányában szüntették meg a nyomozást Pikó Andrásék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","shortLead":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","id":"20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844ccb4-2bc2-4260-860e-e6e0f92226de","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 07. 16:20","title":"Török Gábor: Ha a Fidesz most nagyot nyer, azzal megnyerheti 2022-őt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült hangfelvétel – állítja a Nézőpont Intézet kutatása, amelyet a Magyar Nemzet megbízásából készített. ","shortLead":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült...","id":"20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fb1e21-8a1f-4b18-b9dd-638b53806bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","timestamp":"2019. október. 07. 12:42","title":"Nézőpont: Tarlós vezet, de a célegyenesben éles küzdelem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnyitotta a pápa az Amazónia jövőjéről szóló szinódust. A háromhetes tanácskozáson megvitatják majd azt is, hogy az Amazonas-medencében élő bennszülöttek között felszentelhetnek-e a későbbiekben házas férfiakat.","shortLead":"Megnyitotta a pápa az Amazónia jövőjéről szóló szinódust. A háromhetes tanácskozáson megvitatják majd azt is...","id":"20191006_ferenc_papa_amazonia_szinodus_katolikus_egyhaz_papok_hazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315b740b-41b6-4891-bce5-aab309e918c4","keywords":null,"link":"/elet/20191006_ferenc_papa_amazonia_szinodus_katolikus_egyhaz_papok_hazassag","timestamp":"2019. október. 06. 12:14","title":"Nehéz döntés előtt a pápa: lehetnek-e papok házas férfiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]