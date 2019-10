Vallottak a jegybanki alapítványok: ez lett a 266 milliárd forint sorsa

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a3e6dbd-4862-40bf-8b8b-83e8d25f1cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nap sikertelen próbálkozás után Győrben személyesen próbáltuk szóra bírni a szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot, aki a magyar sajtó kérdései helyett inkább egy videomonológban magyarázkodott. A nyilatkozat azonban, ahelyett hogy megválaszolta volna a kérdéseinket, újabbakat vetett fel.","shortLead":"Több nap sikertelen próbálkozás után Győrben személyesen próbáltuk szóra bírni a szexbotrányba keveredett Borkai...","id":"20191008_Borkai_Zsolt_riport_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a3e6dbd-4862-40bf-8b8b-83e8d25f1cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2ab736-498e-4675-b0fc-cae31ec84eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Borkai_Zsolt_riport_video","timestamp":"2019. október. 08. 06:30","title":"Borkai Zsolt bujkál, magyarázkodása pedig döccen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27023cd5-d179-484c-8a0c-42b2f78b4be1","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","timestamp":"2019. október. 08. 11:39","title":"Zseniálisan trollkodta meg a South Park alkotógárdája a kínai cenzúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","shortLead":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","id":"20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b3c348-6272-4798-8db1-5758a4106aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","timestamp":"2019. október. 07. 12:24","title":"Eddig a rezsiutalványok közel kétharmadát váltották be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","shortLead":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","id":"201940_kulonleges_fogasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e49635-0772-4a06-8f17-c7891db71a3e","keywords":null,"link":"/360/201940_kulonleges_fogasok","timestamp":"2019. október. 08. 16:05","title":"Mérnöki pontossággal veszik rá költekezésre az éttermek vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el a városban a köztisztasági feladatokat, de még a kerékpárutakat is ők építik.","shortLead":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el...","id":"20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86066446-2133-447b-a3ff-0a8f7898a0bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","timestamp":"2019. október. 07. 10:19","title":"Egy fideszes képviselő családjának cége százmilliókért nyert el megbízásokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2595b3b8-3558-464f-9ef1-94ce8821ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem éri meg beállítani a kasszákat ezekhez az utalványokhoz. ","shortLead":"Már nem éri meg beállítani a kasszákat ezekhez az utalványokhoz. ","id":"20191007_Matol_megszuntet_ket_fizetesi_modot_a_Lidl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2595b3b8-3558-464f-9ef1-94ce8821ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1555dd9-583b-4af5-9fa6-b7714a12de94","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Matol_megszuntet_ket_fizetesi_modot_a_Lidl","timestamp":"2019. október. 07. 16:30","title":"Mától megszüntet két fizetési módot a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae81b69-f8a0-41ce-8ae4-6f99199263c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri vonalon meghosszabbodhat az esti vonatok menetideje.","shortLead":"A győri vonalon meghosszabbodhat az esti vonatok menetideje.","id":"20191007_Szarvast_gazolt_egy_vonat_Bicske_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae81b69-f8a0-41ce-8ae4-6f99199263c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69e8f8-2084-4819-afa3-175209a748bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Szarvast_gazolt_egy_vonat_Bicske_kozeleben","timestamp":"2019. október. 07. 20:23","title":"Szarvast gázolt egy vonat Bicske közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joker az animációs feldolgozásokban rendre a Csillagok háborúja sztárjának hangján szólal meg.","shortLead":"Joker az animációs feldolgozásokban rendre a Csillagok háborúja sztárjának hangján szólal meg.","id":"20191007_Mark_Hamill_elarulta_a_velemenyet_az_uj_Jokerrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbbb36-2cae-40f6-9056-bc1c4ac1700c","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Mark_Hamill_elarulta_a_velemenyet_az_uj_Jokerrol","timestamp":"2019. október. 07. 10:57","title":"Mark Hamill elárulta a véleményét az új Jokerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]