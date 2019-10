Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone és UPC közös történetének következő lépéseként változott a Vodafone Magyarország hosszú cégneve. A változás okának köszönhetően a szolgáltató technológiai lehetőségei is bővülnek.","shortLead":"A Vodafone és UPC közös történetének következő lépéseként változott a Vodafone Magyarország hosszú cégneve. A változás...","id":"20191015_vodafone_magyarorszag_mobi_tavkozlesi_zrt_hosszu_cegnev_upc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a937032f-598a-48cd-838a-2f47915366f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_vodafone_magyarorszag_mobi_tavkozlesi_zrt_hosszu_cegnev_upc","timestamp":"2019. október. 15. 13:53","title":"Hosszú nevet vált a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elítélte a katalóniai tüntetéseken történt erőszakcselekményeket Quim Torra katalán elnök.","shortLead":"Elítélte a katalóniai tüntetéseken történt erőszakcselekményeket Quim Torra katalán elnök.","id":"20191017_katalonia_quim_torra_tuntetesek_katalan_fuggetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c13a7a-d0d4-4655-b45b-7bfc25d75784","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_katalonia_quim_torra_tuntetesek_katalan_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 17. 05:34","title":"Katalán elnök: Azonnal véget kell vetni az erőszaknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vasúti átjáróban ütött el a vonat egy gyalogost.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban ütött el a vonat egy gyalogost.","id":"20191016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8020414-0bbb-4c66-81d8-07f2dd6d8112","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Keszthelyen","timestamp":"2019. október. 16. 20:46","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök megszólalt a Borkai ügyről, október 23-án viszont nem mond beszédet. Egy hónapot késik az új Európai Bizottság. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A miniszterelnök megszólalt a Borkai ügyről, október 23-án viszont nem mond beszédet. Egy hónapot késik az új Európai...","id":"20191017_Radar360_Orban_egyuttmukodne_Karacsonnyal_torokamerikai_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3250ca30-632c-4013-8920-ae9668e01ed2","keywords":null,"link":"/360/20191017_Radar360_Orban_egyuttmukodne_Karacsonnyal_torokamerikai_targyalas","timestamp":"2019. október. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán együttműködne Karácsonnyal, török-amerikai tárgyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik kerületi polgármesterválasztást. A Demokratikus Koalíció politikusa a hvg.hu-nak azt mondta: nem szokása megváltoztatni az ígéreteit, ezért még mindig elfogadható kiindulópontnak tartja az éjféli zárórát a bulinegyedben. Ez alól csak azok kaphatnának felmentést, akik tesznek a zajártalom és a kosz ellen. Nem fognak örülni az Airbnb-lakáskiadók sem. ","shortLead":"Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik...","id":"20191015j_Niedermuller_Peter_bulinegyed_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08c261-deeb-4499-8b5e-fdc06f13e508","keywords":null,"link":"/itthon/20191015j_Niedermuller_Peter_bulinegyed_interju","timestamp":"2019. október. 15. 17:00","title":"Éjféli záróra és megrendszabályozott Airbnb-k – mihez kezd a bulinegyeddel Niedermüller Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ludovic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt elnökét bízta meg a román államfő kormányalakítással.","shortLead":"Ludovic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt elnökét bízta meg a román államfő kormányalakítással.","id":"20191015_Romaniaban_Orban_alakithat_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb0705e-7bf4-46c8-9272-4fc5e323143e","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Romaniaban_Orban_alakithat_kormanyt","timestamp":"2019. október. 15. 16:34","title":"Romániában Orban alakíthat kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető környezetvédők gyülekezési jogát. A bíróság most jogerősen kimondta, hogy ez így volt rendben. A következő lépcső a Kúria lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető...","id":"20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fd200-f514-4334-ba1a-fc698a2cb1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2019. október. 15. 19:47","title":"A bíróság szerint is jogosan zsuppolták ki a Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eljárást indított a budaörsi polgármester bejelentése után.","shortLead":"A rendőrség eljárást indított a budaörsi polgármester bejelentése után.","id":"20191015_Megtamadtak_Wittinghoff_Tamas_edesapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e9851-4729-44a8-83c2-0e929496ce69","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Megtamadtak_Wittinghoff_Tamas_edesapjat","timestamp":"2019. október. 15. 14:23","title":"Fellökték az utcán Wittinghoff Tamás 90 éves apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]