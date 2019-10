Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben, frissen érjen el az európai asztalokra, ugyanis az áruk utaztatása 2-3 hónapot vett volna igénybe. Ma azonban az se lehetetlen, hogy egy aznap reggel, egy távoli országban feladott áru estére több ezer kilométerrel arrébb mozogjon. Hogy hogyan? Cikkünkből ez is kiderül.","shortLead":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben...","id":"20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa06611-9b90-4e1a-a54c-3487f70004c5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","timestamp":"2019. október. 18. 07:30","title":"Friss túró rudit enne Londonban? Ennek mára már semmi akadálya!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videóban válaszolunk az elmúlt napok fejleményei alapján felmerülő legégetőbb kérdésekre. Bámer Bence segít eligazodni a Brexit-útvesztőben. ","shortLead":"Videóban válaszolunk az elmúlt napok fejleményei alapján felmerülő legégetőbb kérdésekre. Bámer Bence segít eligazodni...","id":"20191018_Mi_tortenik_most_a_Brexittel_Harom_perc_alatt_kepbe_hozzuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba5f3f3-7fda-4f2b-b225-9206192a8a98","keywords":null,"link":"/360/20191018_Mi_tortenik_most_a_Brexittel_Harom_perc_alatt_kepbe_hozzuk","timestamp":"2019. október. 18. 14:15","title":"Mi történik most a Brexittel? Három perc alatt képbe hozzuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","shortLead":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","id":"20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0903bf42-1e72-455d-87e5-5c3d81bc561d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. október. 19. 12:12","title":"Halálos motorbaleset Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39b685d-9bb0-48e1-bade-4e3e2c8caa5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benne van az 5G, benne van a Wi-Fi 6, és mind a szolgáltatók, mind a felhasználók profitálhatnak belőle. Új megoldást jelentett be a Qualcomm.","shortLead":"Benne van az 5G, benne van a Wi-Fi 6, és mind a szolgáltatók, mind a felhasználók profitálhatnak belőle. Új megoldást...","id":"20191018_qualcomm_fwa_platform_5g_wifi_6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39b685d-9bb0-48e1-bade-4e3e2c8caa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd48fab-767b-4e03-9124-ee8db1747a36","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_qualcomm_fwa_platform_5g_wifi_6","timestamp":"2019. október. 18. 12:03","title":"Nagy ötlet: egyesíti az 5G-t és a Wi-Fi 6-ot a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb demonstráció volt Budapesten a Törökország által megtámadott szíriai kurdok mellett.

","shortLead":"Kisebb demonstráció volt Budapesten a Törökország által megtámadott szíriai kurdok mellett.

","id":"20191019_Karacsony_Gergely_kitette_a_kurd_zaszlot_a_Varoshazara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76950467-2a41-4f8b-9d33-cb529ad32717","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Karacsony_Gergely_kitette_a_kurd_zaszlot_a_Varoshazara","timestamp":"2019. október. 19. 19:30","title":"Karácsony Gergely kitette a kurd zászlót a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6673d841-df90-4f78-aa40-33ba65689ad3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az etelközihez hasonló temetkezési profilú sírokat tártak fel Anapa városa mellett magyar és orosz régészek.



","shortLead":"Az etelközihez hasonló temetkezési profilú sírokat tártak fel Anapa városa mellett magyar és orosz régészek.



","id":"20191018_A_Kaukazusban_magyar_ostortenti_vonatkozasu_sirokat_tartak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6673d841-df90-4f78-aa40-33ba65689ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9abdfa6-cafd-46f2-9b36-26cba9baab74","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_Kaukazusban_magyar_ostortenti_vonatkozasu_sirokat_tartak_fel","timestamp":"2019. október. 18. 17:08","title":"A Kaukázusban magyar őstörténti vonatkozású sírokat tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec808e18-0e6b-4f47-bc1b-a0df5b453a8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár első blikkre tanulmányautónak tűnhet, ez egy nagyon is sorozatgyártásra kész városi törpeautó.","shortLead":"Bár első blikkre tanulmányautónak tűnhet, ez egy nagyon is sorozatgyártásra kész városi törpeautó.","id":"20191018_itt_a_toyota_szupermini_villanyautoja_ami_mellett_meg_a_smart_is_hatalmas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec808e18-0e6b-4f47-bc1b-a0df5b453a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45bd97e-0d08-4f7c-980c-4eb410591dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_itt_a_toyota_szupermini_villanyautoja_ami_mellett_meg_a_smart_is_hatalmas","timestamp":"2019. október. 18. 11:21","title":"Itt a Toyota szupermini villanyautója, ami mellett még a Smart is hatalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0455bbf-e0ce-4833-be43-554aa446722d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Főleg a nemzetközi távolsági buszok és a Görögországból érkező repülőjáratok utasaira fordítanak nagyobb figyelmet.","shortLead":"Főleg a nemzetközi távolsági buszok és a Görögországból érkező repülőjáratok utasaira fordítanak nagyobb figyelmet.","id":"20191018_Megerositettek_a_nemet_hatarok_ellenorzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0455bbf-e0ce-4833-be43-554aa446722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3742b3-7a77-4aab-b201-e54dc59da73d","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Megerositettek_a_nemet_hatarok_ellenorzeset","timestamp":"2019. október. 18. 18:25","title":"Megerősítették a német határok ellenőrzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]