[{"available":true,"c_guid":"02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","shortLead":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","id":"20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d9a6-ba00-404f-a4e2-4c4846dee349","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","timestamp":"2019. október. 19. 14:14","title":"Megroppantotta a szkopjei politikát az EU-csatlakozás elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","shortLead":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","id":"201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee697f9-2af5-4bb2-9de8-f5cbd9770d0c","keywords":null,"link":"/360/201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 12:00","title":"Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövő májustól heti hétszer indít repülőjáratot a LOT lengyel légitársaság.","shortLead":"Jövő májustól heti hétszer indít repülőjáratot a LOT lengyel légitársaság.","id":"20191018_Uj_jaratok_indulnak_Budapestrol_New_Yorkba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e8ccfb-24ca-4905-b159-67fc9f25b45b","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Uj_jaratok_indulnak_Budapestrol_New_Yorkba","timestamp":"2019. október. 18. 14:51","title":"Új járatok indulnak Budapestről New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbf3f46-32cc-4323-94ae-2de9e4e024fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztárlia mellett Japán is bejelentkezett, hogy segít megépíteni a NASA űrállomását. 