Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","shortLead":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","id":"20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a406c-c83d-456b-87bf-c0fad254669a","keywords":null,"link":"/elet/20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","timestamp":"2019. október. 29. 16:15","title":"Csalóakadémia: vicces kisfilmekben figyelmeztetnek a bűnözők trükkjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","shortLead":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","id":"20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fe3c2e-d9b5-4c95-b068-de03cd6f8c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","timestamp":"2019. október. 28. 10:01","title":"A személyi azonosítót és a lakcímet is tartalmazza majd az eSzemélyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább bosszantó, mint veszélyes a ténykedésük, de azért nem árt letörölni őket. Az App Store-ból már eltávolították valamennyit.","shortLead":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább...","id":"20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a34a6cd-e718-4c52-90c5-d59652637bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","timestamp":"2019. október. 28. 12:03","title":"17 app a listán: ha letöltötte ezeket az iPhone-jára, gyorsan törölje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","shortLead":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","id":"20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac771e3-999d-4298-9327-d909032f830f","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","timestamp":"2019. október. 28. 13:20","title":"Húszezer kiskacsát mentettek ki a tűzoltók egy hajdúböszörményi tűzből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia Egyetem szakemberei kiderítették, hogy azok a terhes nők, akik akár fiziológiai, akár pszichés stressztől szenvednek, sokkal több esetben szülnek lányt, mint ahogyan azt a statisztika indokolná.","shortLead":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia...","id":"201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c359e07-7f0f-417a-a5c8-ce99462e4664","keywords":null,"link":"/360/201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","timestamp":"2019. október. 28. 10:00","title":"Csak nyugalom! Kisebb eséllyel szül fiút, aki stresszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisfiú halála orvosi segítséggel elkerülhető lett volna.","shortLead":"A kisfiú halála orvosi segítséggel elkerülhető lett volna.","id":"20191028_Gondatlansaguk_miatt_halt_meg_a_gyermekuk_akar_harom_evet_is_kaphatnak_a_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd9fe33-1424-4725-94de-382641b452c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Gondatlansaguk_miatt_halt_meg_a_gyermekuk_akar_harom_evet_is_kaphatnak_a_szulok","timestamp":"2019. október. 28. 08:53","title":"Gondatlanságuk miatt halt meg a gyermekük, akár három évet is kaphatnak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","shortLead":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","id":"20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84695c5-d64a-481f-8a6d-e54fb7d01b25","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","timestamp":"2019. október. 28. 13:46","title":"Szegeden és Kecskeméten is veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","shortLead":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","id":"20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426a9642-31ae-4eee-be16-64ee098f5a4b","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","timestamp":"2019. október. 28. 11:09","title":"Visszatérünk a vámpírmesék gyökeréhez: véres horror készül a Drakulából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]