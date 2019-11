Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","shortLead":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","id":"20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebef36-03de-4493-8644-2e7719b988ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","timestamp":"2019. november. 09. 21:46","title":"Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DC Films és a Warner Bros. közös mozija megdöntött minden eddigi képregényfilmes profitrekordot.","shortLead":"A DC Films és a Warner Bros. közös mozija megdöntött minden eddigi képregényfilmes profitrekordot.","id":"20191109_A_Joker_minden_idok_legnyeresegesebb_kepregeny_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f08f115-d407-458e-b396-fbd3f8ccf465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_Joker_minden_idok_legnyeresegesebb_kepregeny_filmje","timestamp":"2019. november. 09. 16:25","title":"A Joker minden idők legnyereségesebb képregényfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tavaly novemberben egy új embert vett fel csapatába, akire nem kisebb feladatot bíztak, mint a cég egészségügyi elképzeléseinek megvalósítását. Most már azt is tudni, mire gondolnak ez alatt.","shortLead":"A Google tavaly novemberben egy új embert vett fel csapatába, akire nem kisebb feladatot bíztak, mint a cég...","id":"20191109_google_health_kereso_orvos_paciens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f9c9f9-2f9c-4b64-b60c-0b8f2a1130ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_health_kereso_orvos_paciens","timestamp":"2019. november. 09. 15:03","title":"A betegek is örülhetnek, hogy az orvosoknak szánt, teljesen új keresőt épít a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt Kocsola térségében.","shortLead":"Baleset történt Kocsola térségében.","id":"20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284510a-281d-4236-8bae-547e9fec1d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","timestamp":"2019. november. 09. 18:34","title":"Teljes az útzár a 61-es főúton (frissítve: újra lehet közlekedni)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kés acélból és meteoritból készült.","shortLead":"A kés acélból és meteoritból készült.","id":"20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea8f2bc-9c4e-47be-8fd7-7ffe4ff112c7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","timestamp":"2019. november. 10. 16:41","title":"Elképesztő áron kelt el Anthony Bourdain sztárséf kedvenc konyhakése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04a4bbc-a033-435d-a889-f3b6f7688014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombathelyen történt délelőtt a baleset. ","shortLead":"Szombathelyen történt délelőtt a baleset. ","id":"20191109_Ittas_autos_csapott_el_egy_idos_gyalogost_zebran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b04a4bbc-a033-435d-a889-f3b6f7688014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbffd00c-4922-4da3-bb5e-a5f826999fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Ittas_autos_csapott_el_egy_idos_gyalogost_zebran","timestamp":"2019. november. 09. 14:45","title":"Ittas autós csapott el egy idős férfit, aki a biciklijét tolva kelt át egy zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás és a kormányfő lemondása kényesen érinti a Hezbollah mozgalmat.","shortLead":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás...","id":"201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b828e4-456e-4c6a-bdf1-8ebf83474c00","keywords":null,"link":"/360/201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","timestamp":"2019. november. 10. 12:00","title":"A WhatsApp megadóztatásának ötlete hozhat rendszerváltást Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]