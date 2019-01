Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora, Alekszandr Lukasenka Orbán Viktort.","shortLead":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora...","id":"20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f09b688-3c8b-420e-9806-64acdbb7884f","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","timestamp":"2019. január. 17. 17:20","title":"Európa utolsó diktátora meghívta magához Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a4c4d0-8aeb-46ea-9112-651efa00056a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódnak a decemberben elrendelt korlátozások az NHB-nál.","shortLead":"Folytatódnak a decemberben elrendelt korlátozások az NHB-nál.","id":"20190117_Tovabbra_is_bajban_Matolcsy_rokonanak_a_bankja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a4c4d0-8aeb-46ea-9112-651efa00056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cc7eae-8f39-4c43-bd35-1f5d7299b53e","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Tovabbra_is_bajban_Matolcsy_rokonanak_a_bankja","timestamp":"2019. január. 17. 11:32","title":"Továbbra is bajban Matolcsy rokonának a bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetstratégiai jelentőségű, egykor Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé munkatársa titokban lefotózta Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt az Országgyűlés irodaházának menzáján. A tavaszi ülésszak végéig kitiltották.","shortLead":"A nemzetstratégiai jelentőségű, egykor Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé munkatársa titokban lefotózta Ujhelyi István...","id":"20190118_Kitiltottak_a_parlamentbol_a_titokban_fotozo_Echo_TVs_riportert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc16798-928d-47c8-b1cc-121a43d59da4","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Kitiltottak_a_parlamentbol_a_titokban_fotozo_Echo_TVs_riportert","timestamp":"2019. január. 18. 12:43","title":"Kitiltották a parlamentből a titokban fotózó Echo Tv-s riportert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac75be5-2b5d-4002-924a-9b82864ceaaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik legnagyobb gyémántbánya-vállalata, az orosz Alrosa visszatér Zimbabwébe. Ez derült ki Emmerson Mnangagwa államfő moszkvai látogatása nyomán.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb gyémántbánya-vállalata, az orosz Alrosa visszatér Zimbabwébe. Ez derült ki Emmerson Mnangagwa...","id":"20190117_Szetvertek_az_orszag_gazdasagat_most_visszaengedik_az_oroszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac75be5-2b5d-4002-924a-9b82864ceaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948da7bb-ef2b-48c5-8a18-ad207f816116","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Szetvertek_az_orszag_gazdasagat_most_visszaengedik_az_oroszokat","timestamp":"2019. január. 17. 11:27","title":"Szétverték az ország gazdaságát, most visszaengedik az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f09668d-a0c5-427f-a8b4-75703436d130","c_author":"Szántó András","category":"elet","description":"Az utóbbi hetekben bejárta a netet egy CNN kisfilm arról, hogyan készül a tökéletes dobostorta a Gerbeaud-ban. Az előbbi még \"csak\" 135 éves, a műhely viszont tavaly ünnepelte a 160. születésnapját. ","shortLead":"Az utóbbi hetekben bejárta a netet egy CNN kisfilm arról, hogyan készül a tökéletes dobostorta a Gerbeaud-ban...","id":"20190116_Ahol_annyi_a_kisertes_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f09668d-a0c5-427f-a8b4-75703436d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2eea9-fcc8-4046-8e36-d737a80373d8","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Ahol_annyi_a_kisertes_","timestamp":"2019. január. 16. 19:40","title":"Ahol annyi a kísértés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","shortLead":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","id":"20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d0a1-3545-478c-91e9-98a7d63ae4e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","timestamp":"2019. január. 18. 13:12","title":"Négyezer Audi-dolgozó sztrájkolt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","shortLead":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","id":"20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890224c2-88d2-45d3-a14c-ab09f68e05cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","timestamp":"2019. január. 18. 13:19","title":"Árat emelt a Wizz Air és a Ryanair, drágább lesz a csomagfeladás és az elsőbbségi beszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c03f54-20ea-49c7-9461-8383c729d9a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai márka is csak a szabadidő-autókban látja a jövőt.","shortLead":"Az amerikai márka is csak a szabadidő-autókban látja a jövőt.","id":"20190117_ford_suv_mustang_elektromos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c03f54-20ea-49c7-9461-8383c729d9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0495618-88f3-4377-98ce-70b6e552f612","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_ford_suv_mustang_elektromos","timestamp":"2019. január. 17. 10:49","title":"Még a Ford Mustangból is lesz SUV, ráadásul elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]