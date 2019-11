Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","shortLead":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","id":"20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6169799-1917-4e65-bc62-f1befca8e76e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","timestamp":"2019. november. 25. 19:03","title":"Gyerekeknek szánt bankkártyát adna ki a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"92 darab öttalálatos szelvény volt a hatos lottón, 200 ezer forintot érnek.\r

","id":"20191124_A_Louis_Vuitton_5_ezer_milliard_forintert_viheti_a_legendas_amerikai_ekszerkereskedot_a_Tiffanyst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3c71dd-fc9f-4e9b-8dcf-9db12e6e2924","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_A_Louis_Vuitton_5_ezer_milliard_forintert_viheti_a_legendas_amerikai_ekszerkereskedot_a_Tiffanyst","timestamp":"2019. november. 24. 16:40","title":"A Louis Vuitton 5 ezer milliárd forintért viheti a legendás amerikai ékszerkereskedőt, a Tiffany’st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","shortLead":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","id":"20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e411790-799f-4c45-b397-810420bcdb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","timestamp":"2019. november. 24. 11:38","title":"Vácon az új vezetés leállítja az 5 milliárdos sportcsarnok építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]