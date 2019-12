Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a Twitteren bukkant fel egy kép arról, milyen lehet a Galaxy S11 és a Galaxy S11+ kijelzővédője.","shortLead":"Ezúttal a Twitteren bukkant fel egy kép arról, milyen lehet a Galaxy S11 és a Galaxy S11+ kijelzővédője.","id":"20191217_samsung_galaxy_s11_galaxy_s11_plus_kijelzovedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abeb65c7-c024-4f65-9c63-dccb83c377d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_samsung_galaxy_s11_galaxy_s11_plus_kijelzovedo","timestamp":"2019. december. 17. 17:03","title":"Árulkodó fotó mutatja, milyen lehet a Galaxy S11 és S11+, de van valami furcsa a képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A családtagok, barátok, kollégák sokszor tanácstalanok abban, miként lehet egyértelművé tenni, hogy tudnak az érintett függőségéről, anélkül, hogy megbántanák vagy megbélyegeznék? Segítő gondolatok dr. Kapitány-Fövény Máté Ezerarcú függőség című könyvéből. ","shortLead":"A családtagok, barátok, kollégák sokszor tanácstalanok abban, miként lehet egyértelművé tenni, hogy tudnak az érintett...","id":"20191217_Fuggo_van_a_csaladban_Igy_segithet_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a524e1-0c5d-41fd-89c3-b8c11026f5e1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191217_Fuggo_van_a_csaladban_Igy_segithet_neki","timestamp":"2019. december. 17. 14:15","title":"Függő van a családban? Így segíthet neki!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal bünteti az orosz légvédelmi rakétarendszert vásárló Törökországot – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török államfő.","shortLead":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal...","id":"20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bf5c1-2404-483b-925e-a696b076e701","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","timestamp":"2019. december. 16. 17:07","title":"Erdogan a stratégiai fontosságú NATO-támaszpontok bezárásával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy új előzetes a Top Gun vadiúj részéhez. Látványos égi mutatványokra számíthatunk.","shortLead":"Kijött egy új előzetes a Top Gun vadiúj részéhez. Látványos égi mutatványokra számíthatunk.","id":"20191216_tom_cruise_top_gun_maverick_uj_elozetes_trailer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6972ca5b-3116-4c72-9a9e-2e984336164e","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_tom_cruise_top_gun_maverick_uj_elozetes_trailer","timestamp":"2019. december. 16. 19:40","title":"Tom Cruise úgy cikázik a vadászgéppel, hogy a Gripen-pilóták is állva tapsolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adatbotrány borzalja a kedélyeket a Facebooknál, ahol ezúttal dolgozókkal kapcsolatos információkat lovasított meg valaki. A közösségi oldal csak két hét után értesítette az érintetteket.","shortLead":"Újabb adatbotrány borzalja a kedélyeket a Facebooknál, ahol ezúttal dolgozókkal kapcsolatos információkat lovasított...","id":"20191216_facebook_dolgozok_adatlopas_auto_merevlemez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8157e845-1c18-4e23-9402-93b5ceaa4545","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_facebook_dolgozok_adatlopas_auto_merevlemez","timestamp":"2019. december. 16. 15:03","title":"Ellopták 29 ezer korábbi és jelenlegi Facebook-dolgozó adatait – egy kocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4648954-b147-4cd6-88da-e31ec246940b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a legnagyobb sebességet, amivel még biztonságosan megoldja a feladatot az új Volkswagen.","shortLead":"Mutatjuk a legnagyobb sebességet, amivel még biztonságosan megoldja a feladatot az új Volkswagen.","id":"20191217_javorszarvas_teszt_igy_teljesit_az_uj_vw_passat_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4648954-b147-4cd6-88da-e31ec246940b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abcf80-5281-4034-add2-3c950aa08395","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_javorszarvas_teszt_igy_teljesit_az_uj_vw_passat_kombi","timestamp":"2019. december. 17. 11:21","title":"Jávorszarvasteszt: így teljesít az új VW Passat kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után túlbeszélt biztonsági játéknak szánt erőltetett menettel zárják a harmadik trilógiát. Kritika. ","shortLead":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után...","id":"20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd10e6c5-1f69-4fd9-aa6b-c9e7f2a85b8b","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","timestamp":"2019. december. 18. 09:00","title":"A Skywalker kora a leggyávább Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött tetemeket gyűjtöttek be. Bélmegyeren egyszerre tizenegy elhullott vadban mutatták ki a kórt, erre eddig alig volt példa.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött...","id":"20191217_Belmegyeren_egyszerre_tizenegy_vaddisznotetemben_mutattak_ki_a_sertespestist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cade03b0-ecbe-4bc0-b41f-2a6a5ed90b83","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Belmegyeren_egyszerre_tizenegy_vaddisznotetemben_mutattak_ki_a_sertespestist","timestamp":"2019. december. 17. 09:40","title":"Bélmegyeren egyszerre tizenegy vaddisznótetemben mutatták ki a sertéspestist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]